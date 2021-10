Geotermálnymi vrtmi by Košice mohli vykurovať začiatkom roka 2026

Košice 29. októbra (TASR) – Skúšobná prevádzka horúcovodu z geotermálneho zdroja pri obci Ďurkov do Teplárne Košice (TEKO) by v metropole východu mohla začať začiatkom roka 2026. Získavaním 20 percent energie výlučne z obnoviteľných zdrojov napomôže projekt utlmiť výrobu tepla z čierneho energetického uhlia. Predpokladané náklady naň by mali dosiahnuť asi 50 miliónov eur. Vyplynulo to z informácií prezentovaných v piatok pri podpise Memoranda o spolupráci v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych vrtov v lokalite Ďurkov pre potreby zásobovania teplom mesta Košice.