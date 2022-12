Gerhart: Dohoda o zastropovaní cien plynu je dobrá pre EÚ aj občanov

Brusel 19. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) po mesiacoch politických sporov našla kompromis na cenovom strope na veľkoobchodné ceny plynu na úrovni 180 eur za megawatthodinu (MWh). Podľa spravodajcu TASR to potvrdil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Gerhart po skončení rady EÚ pre energetiku v Bruseli.



"V mene slovenskej delegácie chcem tlmočiť našu spokojnosť so závermi, ktoré boli prijaté. Slovensko oceňuje zhodu na kompromise prijať nariadenie, ktoré zastropuje ceny plynu na európskom trhu," uviedol Gerhart.



Ministri energetiky EÚ sa v pondelok dohodli na tom, že za konkrétnych podmienok cena plynu na holandskej burze TTF nebude môcť prekročiť 180 eur za MWh.



"Podarilo sa nám nájsť dôležitú dohodu, ktorá ochráni občanov pred prudkým nárastom cien energií. Stanovíme realistický a účinný mechanizmus, ktorý bude zahŕňať potrebné záruky, že nebude ohrozená bezpečnosť dodávok energií, a stabilitu finančných trhov. Opäť sme dokázali, že EÚ je jednotná a nikomu nedovolí používať energiu ako zbraň," opísal situáciu po skončení rokovaní český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela, ktorý rokovania medzi členskými krajinami viedol.



Gerhart dodal, že je to veľmi dôležitá správa pre európsky trh, lebo Rada ministrov predpokladá, že zastropovaním ceny plynu dôjde k upokojeniu na európskom trhu s cenami plynu.



"Zároveň sme s spokojní s tým, že bol vytvorený mechanizmus na spoločný nákup plynu v rámci Európskej únie. A dôležitým tretím bodom, kde vyjadrujeme veľkú spokojnosť, je, že je pripravené nariadenie, ktoré umožní, respektíve zjednoduší proces povoľovania potrebný pri budovaní obnoviteľných zdrojov energie," vysvetlil pozíciu Slovenska.



Zjednodušenie budovania infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje požaduje aj Európska komisia cez svoj plán REPowerEU. Rada ministrov potvrdila cieľ, že na hrubej konečnej spotrebe Únie v roku 2030 aspoň 40 % budú mať podiel energie z obnoviteľných zdrojov.



Gerhart poďakoval končiacemu českému predsedníctvu v Rade EÚ, že vyvinulo maximálnu snahu a energiu na to, aby sa pondelňajšie rokovania skončili úspechom. To ministrom zodpovedným za energetiku nariadili aj premiéri a prezidenti vo štvrtok minulý týždeň v Bruseli počas samitu EÚ.



Gerhart zdôraznil, že kompromisnú dohodu považuje za pozitívnu správu pre európske trhy aj pre európskych občanov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)