Gestorom prípravy plánu pre nové obdobie eurofondov bude MIRRI
Spolugestormi prípravy národného plánu budú aj ďalšie rezorty, ktoré zodpovedajú za agendu konkrétnych politík.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Gestorom koordinácie prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP) pre budúce programové obdobie eurofondov v rokoch 2028 až 2034 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z návrhu koordinácie prípravy NRPP, ktorý v stredu schválila vláda. Tento rezort zastrešuje eurofondy aj v aktuálnom programovom období.
„Komplexnosť prípravy NRPP si bude vyžadovať silnú koordináciu na národnej úrovni. Na rozdiel od programového obdobia 2021 - 2027 má NRPP na obdobie 2028 - 2034 zahŕňať okrem politiky súdržnosti EÚ aj Spoločnú poľnohospodársku politiku, Spoločnú rybársku politiku a politiku v oblasti vnútorných záležitostí EÚ. Súčasťou NRPP majú byť v zmysle návrhu príslušného nariadenia aj Sociálno-klimatické plány,“ priblížilo MIRRI v predloženom materiáli.
Spolugestormi prípravy národného plánu budú aj ďalšie rezorty, ktoré zodpovedajú za agendu konkrétnych politík. Ide o Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za oblasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Spoločnej rybárskej politiky, Ministerstvo vnútra (MV) SR pre politiku vnútorných záležitostí EÚ a Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku za oblasť koordinácie a riadenia Sociálno-klimatického fondu. Proces prípravy a plnenie úloh zapojených subjektov bude monitorovať Úrad vlády (ÚV) SR.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) má ešte do konca tohto roka zriadiť v rámci Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ pracovnú platformu pre prípravu NRPP. V spolupráci so spolugestormi plánu a ÚV má tiež do 31. januára 2026 vypracovať a predložiť vláde návrh materiálu k procesu prípravy NRPP s návrhom indikatívneho harmonogramu a návrhom určenia zodpovednosti a úloh subjektov zapojených do jeho prípravy a procesu schvaľovania.
Podľa aktuálneho návrhu nariadenia EÚ majú členské štáty predložiť Európskej komisii (EK) návrh NRPP na posúdenie najneskôr do 31. januára 2028. MIRRI v dokumente upozornilo, že navrhovaný termín predstavuje riziko nezabezpečenia kontinuity vyplácania priamych podpôr v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, je preto vhodnejšia skoršia príprava NRPP. Vláda rozhodla, že návrh plánu majú zodpovedné subjekty predložiť na rokovanie kabinetu do 31. októbra 2027.
Európska komisia v júli tohto roka predložila návrh Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 - 2034 vo výške takmer 2 bilióny eur. Rámec spája finančné prostriedky EÚ implementované členskými štátmi a regiónmi do jednej ucelenej stratégie, ktorá sa má vykonávať prostredníctvom národných a regionálnych partnerských plánov a ktoré budú pokrývať viaceré spomínané politiky EÚ.
