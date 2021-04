Nálada nemeckých spotrebiteľov sa nečakane zhoršila

Berlín 28. apríla (TASR) - Nálada nemeckých spotrebiteľov sa zhoršila, keď zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom viedol k opätovnému sprísneniu obmedzení v maloobchode či v oblasti cestovania.



Index spotrebiteľskej dôvery na mesiac máj, ktorý zostavuje inštitút pre prieskum trhu GfK, dosiahol -8,8 bodu. Index na apríl predstavoval -6,1 bodu. Ekonómovia pritom počítali so zlepšením nálad a index na máj stanovili na -3,5 bodu.



Výrazne sa zhoršili najmä nálady, čo sa týka hodnotenia ekonomických vyhliadok a osobných príjmov. "Nádeje na rýchlejšie uvoľňovanie reštrikcií a zotavovanie spotreby výrazne klesli," povedal analytik GfK Rolf Bürkl poukazujúc na zápas nemeckej ekonomiky s treťou vlnou pandémie. "Spotreba nebude ani tento rok pilierom ekonomiky," dodal. Situáciu komplikuje aj relatívne pomalé tempo vakcinácie obyvateľstva.



Nemecký minister financií Olaf Scholz a minister hospodárstva Peter Altmaier v minulých dňoch upozornili, že minimálne do konca mája nepočítajú s výrazným uvoľňovaním protipandemických opatrení. Neskôr by sa však situácia mala zlepšiť a aj vzhľadom na tieto odhady nemecká vláda zlepšila prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky. Oproti 3-percentnému rastu v januárovej prognóze teraz počíta s rastom o 3,5 %.