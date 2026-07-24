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GfK: Nálada nemeckých spotrebiteľov sa mierne zhoršila
Zverejnené údaje sú horšie, než aké očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so zlepšením nálady spotrebiteľov a s rastom indexu na -28,5 bodu.
Autor TASR
Berlín 24. júla (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ekonomiku sa mierne zhoršila. Menej priaznivé sú očakávania spotrebiteľov v súvislosti s ďalším vývojom ich finančných príjmov, čo sa odráža na ich nižšej ochote míňať. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie výsledky prieskumu spoločnosti GfK a inštitútu NIM.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK a NIM na mesiac august klesol na -29,6 bodu z predchádzajúcej revidovanej hodnoty na júl na úrovni -29,3 bodu. Pôvodne sa na júl udávala hodnota indexu -29,2 bodu.
Zverejnené údaje sú horšie, než aké očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so zlepšením nálady spotrebiteľov a s rastom indexu na -28,5 bodu.
„Očakávania vývoja príjmov sa opätovne zhoršili. To zasa posilnilo ochotu spotrebiteľov sporiť,“ povedal Rolf Bürkl z NIM. „Dôvodom je pokračujúca neistota, ktorá vedie k tomu, že viaceré domácnosti sú pri výdavkoch opatrné,“ dodal.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK a NIM na mesiac august klesol na -29,6 bodu z predchádzajúcej revidovanej hodnoty na júl na úrovni -29,3 bodu. Pôvodne sa na júl udávala hodnota indexu -29,2 bodu.
Zverejnené údaje sú horšie, než aké očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali so zlepšením nálady spotrebiteľov a s rastom indexu na -28,5 bodu.
„Očakávania vývoja príjmov sa opätovne zhoršili. To zasa posilnilo ochotu spotrebiteľov sporiť,“ povedal Rolf Bürkl z NIM. „Dôvodom je pokračujúca neistota, ktorá vedie k tomu, že viaceré domácnosti sú pri výdavkoch opatrné,“ dodal.