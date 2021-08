Prognóza: Nemeckým spotrebiteľom sa zhoršuje nálada

Norimberg 26. augusta (TASR) - Nemeckým spotrebiteľom sa zhoršuje nálada a ich dôvera v ekonomiku klesá, pretože inflácia sa zrýchľuje a počet nových prípadov ochorenia COVID-19 stúpa, takže domácnosti viac váhajú s nákupmi. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na september 2021, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.



Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, pre september 2021 klesol na -1,2 bodu z revidovaných -0,4 bodu v auguste. Dosiahol tak najnižšiu úroveň za tri mesiace a zaostal aj za prognózou analytikov, ktorí očakávali pokles indexu na -0,7 bodu.



"Spotrebiteľské ceny od polovice tohto roka rýchlo rastú. To má tlmiaci vplyv na náladu spotrebiteľov," uviedol vo vyhlásení Rolf Bürkl, expert GfK.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v Nemecku sa v júli zvýšil medziročne o 3,1 %, čo je jeho 13-ročné maximum. To vyvolalo diskusiu o tom, či bude rast životných nákladov pokračovať.



"Šírenie variantu delta nového koronavírusu a pomalšie očkovanie zasiahli tiež očakávania spotrebiteľov a ovplyvnili ich nákupy," dodal Bürkl.



Približne 59,4 % populácie je úplne zaočkovaných a zhruba 64,4 % z nich dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.



Prieskum odhalil, že čiastkový index očakávaní v ekonomike sa znížil o 13,8 bodu na 40,8 bodu a index, ktorý odráža ochotu domácností nakupovať, klesol o 4,5 bodu na 10,3 bodu. No zároveň čiastkový ukazovateľ očakávaní v oblasti príjmov vzrástol o 1,5 bodu na 30,5 bodu.