Ghais: Za vysokými cenami energií sú rozhodnutia politikov

Londýn 19. augusta (TASR) - Rozhodnutia politikov a slabé investície do ropného a plynárenského sektora sú za vysokými cenami energií, nie Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Povedal to tento týždeň nový generálny tajomník OPEC Haísám Ghais. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Neobviňujte OPEC, obviňujte svojich politikov, pretože OPEC a ďalšie krajiny produkujúce ropu opakovane tlačili na zvyšovanie investícií do ropy (a plynu)," povedal v on-line rozhovore pre agentúru Reuters Ghais, ktorý pozíciu šéfa OPEC prevzal od 1. augusta.



Ceny ropy Brent vyskočili v marci na historické maximum 147 USD (144,43 eura) za barel (159 litrov) po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu, čo vyvolalo obavy na trhoch z možného nedostatku dodávok. Aj keď ceny ropy odvtedy klesli, pričom cena Brentu sa dostala nakrátko na 6-mesačné minimum, sú naďalej vysoké pre firmy aj spotrebiteľov. Navyše, súčasné ceny ropy tlačia nadol obavy z ekonomickej recesie, nie fundamentálne faktory.



"Trhy ovládli obavy a špekulácie, to je to, čo momentálne najviac tlačí ceny ropy nadol," povedal šéf OPEC. "Naopak, na fyzickom trhu vidíme veci odlišne. Aj naďalej pociťujeme vysoký dopyt a čo sa týka dopytu do konca roka, sme v tomto smere optimisti," povedal Ghais.



Investície do ropného a plynárenského sektora sa oproti minulému roku zvýšili o 10 %, stále sú však hlboko pod úrovňou z predpandemického roka 2019, uviedla v júli Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Na nedostatočné investície do ťažby poukázal aj šéf OPEC. Ako povedal, netvrdí, že svet bude žiť z fosílnych palív naveky, ak však niekto povie, že do fosílnych palív by sa nemalo investovať, potom by sa mal vedieť veľmi rýchlo presunúť z tohto trhu na iný.



OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, budú opäť rokovať o ďalšej ťažobnej politike 5. septembra. Ako Ghais povedal, zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, ako sa členovia OPEC+ rozhodnú, podľa neho budú vychádzať z aktuálnej situácie. "Podľa potreby produkciu môžeme znížiť alebo zvýšiť," povedal. "Čo sa však týka ďalšieho vývoja dopytu, ako som povedal, sme optimisti. V roku 2023 síce počítame so spomalením rastu dopytu, vývoj na trhu by však nemal byť horší, než na čo sme zvyknutí z minulosti," dodal šéf OPEC.



(1 EUR = 1,0178 USD)