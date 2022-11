Ghannamová: Pomoc vlády pomôže sociálnym službám prežiť do konca roka

Bratislava 16. novembra (TASR) - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v Slovenskej republike ďakuje vláde SR za protiinflačnú pomoc. Uviedla to Anna Ghannamová, predsedníčka APSS v SR v reakcii na stredajšie oznámenie predsedu vlády, že vláda poskytovateľom sociálnych služieb poskytne v najbližších týždňoch protiinflačnú pomoc.



"Táto finančná pomoc pomôže zariadeniam sociálnych služieb prežiť do konca roka 2022 a veľkou pomocou je aj širší rámec použitia týchto financií. Sociálne služby sú totiž hospodárskou činnosťou, ale bez zisku, a teda poskytovatelia nemali a nemajú rezervy, z ktorých by mohli čerpať v takých časoch krízy, akým dnes čelí celá naša spoločnosť," spresnila Ghannamová.



Predsedníčka APSS zároveň vyzdvihla skutočnosť, že neverejní poskytovatelia boli uznaní za subjekty, ktoré môžu byť oprávnenými žiadateľmi schémy pomoci na zvýšené ceny energií pre podniky.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády za účasti ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ako aj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) informoval, že vláda poskytne poskytovateľom sociálnych služieb jednorazovú protiinflačnú pomoc vo výške 20 miliónov eur.