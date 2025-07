Bratislava 14. júla (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX odmieta tvrdenia o manipulácii s údajmi či podhodnocovaní environmentálnych dopadov projektu v Šuranoch. Všetky dokumenty predkladané v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA prechádzajú prísnym odborným posúdením a spĺňajú platnú legislatívu Slovenskej republiky aj Európskej únie. Spoločnosť to uviedla v reakcii na pondelkovú tlačovú konferenciu poslanca Národnej rady SR Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého sa projekt výstavby baterkárne v Šuranoch stáva ekologickou hrozbou pre región a jeho obyvateľov.



„Zásadným a východiskovým dokumentom pre výstavbu baterkárne je tzv. veľká EIA. V tejto dokumentácii sú použité presné a konzervatívne dáta (teda také, ktoré vychádzajú z najvyšších možných hodnôt zaťaženia a pracujú s hraničnými scenármi), ktoré zodpovedajú konkrétnym výrobným technológiám a maximálnym projektovaným kapacitám závodu,“ uvádza GIB EnergyX.



Ďalej vysvetľuje, že v dokumentácii veľkej EIA sa úmyselne pracuje s najkonzervatívnejšími údajmi, to znamená, že sa posudzujú dopady v scenári maximálnej záťaže. Tie budú podľa GIB EnergyX kľúčové a určujúce z pohľadu prípadnej celkovej záťaže na životné prostredie v regióne. „V realite budú viaceré hodnoty (vrátane spotreby látok, emisií a odpadu) nižšie, než je uvedené v dokumente,“ ozrejmila GIB EnergyX.



Spoločnosť zdôrazňuje, že projekt plne rešpektuje a plní všetky legislatívne požiadavky Slovenskej republiky aj Európskej únie. „Ak chce spoločnosť GIB EnergyX na tomto území začať so stavebnými konaniami, zákon vyžaduje, aby technická správa priložená k stavebným žiadostiam bola v súlade s dokumentáciou malej EIA, keďže ide o dokument, ktorý definuje podmienky územia. Preto, aby boli splnené legislatívne náležitosti, musia byť niektoré všeobecné údaje z malej EIA zahrnuté do technickej správy,“ vysvetľuje GIB EnergyX.



Zároveň objasňuje, že pre samotný závod na výrobu batérií v Šuranoch je rozhodujúca tzv. veľká EIA, ktorá je vypracovaná samostatne a konkrétne pre závod GIB. Spoločnosť uisťuje, že žiadne kompromisy v oblasti bezpečnosti, zdravia obyvateľov ani ochrany životného prostredia nie sú prípustné a nebudú akceptované. „GIB EnergyX Slovakia nepripúšťa kompromisy v ochrane zdravia obyvateľov ani životného prostredia,“ uzatvorila.



Opozičné hnutie Slovensko žiada pre projekt baterkárne v Šuranoch v Novozámockom okrese mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Chce, aby sa poslanci na výbore k téme stretli v stredu (16. 7.). Projekt výstavby sa podľa poslanca NR SR Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) stáva ekologickou hrozbou pre región a jeho obyvateľov. Baterkáreň podľa neho nespĺňa základné štandardy EÚ a porušuje zákon. Trestnoprávnu rovinu podľa svojich slov vyhodnocuje.



Ministerstvo životného prostredia pre TASR v reakcii uviedlo, že pri projekte zastupuje verejný záujem. Spresnilo, že proces EIA sa aktuálne vykonáva a „na ťahu je investor, ktorý z doterajších krokov pochopil, že ministerstvo životného prostredia neustúpi v ničom z požiadaviek na predloženie všetkých potrebných dokumentov“.