< sekcia Ekonomika
GIB EnergyX pokračuje vo výstavbe závodu v Šuranoch
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX začala montáž nosnej konštrukcie batériového závodu v Šuranoch. Týmto krokom projekt vstupuje do fázy, v ktorej sa výstavba stáva priamo viditeľnou na mieste. Uviedla to GIB EnergyX v reakcii na vyjadrenia opozičnej SaS. Spoločnosť odmieta zavádzajúce tvrdenia o projekte.
„V predchádzajúcich mesiacoch prebiehali na území závodu rozsiahle zemné práce, geologické a geotechnické prieskumy, vrty a testovacie aktivity, ktoré vytvorili podmienky na plynulý postup do ďalšej etapy. Spoločnosť zároveň považuje za potrebné verejne reagovať na opakujúce sa tvrdenia, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. Výstavba závodu v Šuranoch prebieha a projekt pokračuje. Zásadne odmietame akékoľvek zavádzajúce tvrdenia o stave či pokračovaní projektu,“ spresnila spoločnosť.
Projekt sa podľa firmy v súčasnosti nachádza vo fáze povinného hodnotenia (tzv. veľkej EIA), v rámci ktorej sa pripravuje hodnotiaca správa pre ministerstvo životného prostredia (MŽP). GIB EnergyX chystá hodnotiacu správu na oficiálne predloženie do júla 2026.
„V tejto správe sa zodpovie aj všetkých 42 bodov, ktoré sme od ministerstva dostali. Samotné body sa neodpovedajú samostatne, ale komplexne cez viaceré štúdie (ako napríklad akustická štúdia, dopravno-kapacitná štúdia, klimatická štúdia a rozptylová štúdia, atď.) cez vypracované rôzne designy podľa slovenských noriem a popisu technologického procesu. Ide o štandardný a komplexný postup,“ spresnila GIB EnergyX.
Dodala, že proces EIA má jasne stanovený zákonný postup a časový rámec, ktorý od začiatku komunikuje a rešpektuje. „Odmietame preto tvrdenia, ktoré projekt zámerne skresľujú. My pokračujeme v práci, ku ktorej sme sa zaviazali voči Slovensku, Šuranom, miestnym firmám aj celému regiónu,“ uviedla spoločnosť.
Minulý týždeň sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi vlády SR a spoločnosti GIB EnergyX. Na schôdzke bol prerokovaný aktuálny stav projektu. Zástupcov vlády spoločnosť informovala, že približne 90 % dodávateľov zapojených do výstavby tvoria slovenské firmy. Zvyšný podiel pripadá na firmy zo strednej a východnej Európy.
Závod vytvorí v prvej fáze 1300 pracovných miest a zaradí sa medzi najväčších priemyselných zamestnávateľov v regióne. Časť technologickej linky bude inštalovaná v štvrtom kvartáli tohto roka s plánom jej testovania a nastavovania výrobných parametrov v prvom kvartáli 2027. Nábor na manažérske, technické a stavebné pozície už prebieha. Obsadzovanie operatívnych pozícií je naplánované na druhú polovicu roka 2026.
GIB EnergyX dodala, že investícia vo výške 1,23 miliardy eur radí projekt medzi najvýznamnejšie priemyselné investície v histórii Slovenska. Projekt má mať strategický význam pre budovanie európskeho batériového hodnotového reťazca a pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského aj európskeho automobilového priemyslu.
SaS kritizovala prípravu výstavby baterkárne pri Šuranoch. Slovensku by sa zišla baterkáreň, ale tak, ako prebieha celý proces prípravy a realizácie tohto projektu, sa to podľa poslanca Karola Galeka (SaS) robiť nemá.
