GIB EnergyX Slovakia prevzala pozemky v strategickom parku Šurany

Šurany 6. augusta (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia prevzala do užívania pozemky v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park. Výmera pozemkov predstavuje 93,88 hektára, informoval Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ spoločnosti. Prevzatie pozemkov je podľa neho jedným z kľúčových míľnikov v napredovaní projektu výstavby baterkárne na Slovensku.



Pozemky odovzdala spoločnosť MH Invest v súlade s podmienkami Investičnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenými medzi Slovenskou republikou, MH Invest, Gotion High-Tech Co., Ltd. a GIB EnergyX Slovakia.



Hodnota postúpeného územia bola na základe znaleckého posudku stanovená na 15,3 milióna eur bez DPH. Ide o prvú etapu využitia územia v rámci plánovaného strategického parku, ktorý bude mať celkovú rozlohu 375 hektárov, bez započítania územia určenej externej infraštruktúry.



Prevzatie pozemkov umožňuje spoločnosti GIB EnergyX Slovakia pokračovať v napĺňaní harmonogramu prípravných prác a technickej infraštruktúry, skonštatoval Krokoš. V nasledujúcich mesiacoch bude firma pokračovať v povoľovacích procesoch, v príprave územia a v súčinnosti so všetkými dotknutými orgánmi.