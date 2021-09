Gigant Merck kupuje spoločnosť Acceleron Pharma za miliardy dolárov

Kenilworth 30. septembra (TASR) - Americký farmaceutický gigant Merck sa dohodol na kúpe výrobcu liekov Acceleron Pharma za približne 11,5 miliardy USD (9,87 miliardy eur). Obe spoločnosti to oznámili vo štvrtok.



Merck sa snaží posilniť svoje portfólio o lieky na zriedkavé choroby. V rámci dohody zaplatí za jednu akciu spoločnosť Acceleron so sídlom v Kenilworthe 180 USD v hotovosti. To predstavuje prémiu približne 2,6 % k záverečnej cene jej akcii v stredu (29. 9.).



Acceleron so sídlom v Cambridge v štáte Massachusetts sa zameriava na terapeutiká, ktoré liečia kardiovaskulárne a iné krvné poruchy. Jeho sotaterceptový liek, ktorý je v súčasnej dobe v neskoršej fáze štúdie, je zameraný na liečbu zriedkavého kardiovaskulárneho ochorenia nazývaného pľúcna arteriálna hypertenzia (PAH), typ vysokého krvného tlaku, ktorý postihuje pľúca.



Trh s liekmi na zriedkavé choroby sa stal lukratívnym, pretože výrobcovia si zvyčajne účtujú vyššie ceny za produkty, ktoré slúžia menšej časti pacientov. Podľa odhadov amerického Národného inštitútu zdravia trpí touto chorobou 25 až 30 miliónov Američanov.



Spoločnosť Merck dlhodobo čelí kritike investorov, že je príliš závislá od príjmov z lieku Keytruda na viaceré typy rakoviny. Predaj lieku Keytruda priniesol koncernu v 2. štvrťroku 4,2 miliardy USD, čo je viac ako tretina jeho celkových tržieb.



Merck pracuje tiež na vývoji lieku proti ochoreniu COVID-19 a očakáva sa, že do konca tohto roka bude mať výsledky z posledného štádia jeho výskumu.



Acceleron zase vyrába aj Reblozyl na liečbu anémie pri niektorých zriedkavých ochoreniach krvi. Spoločnosť vyvinula a predáva tento liek v spolupráci s ďalším výrobcom - Bristol Myers Squibb. Reblozyl už získal súhlas regulačných úradov v USA, Európe, Kanade a Austrálii.



(1 EUR = 1,1654 USD)