Giganty budú možno musieť prispieť na telekomunikačnú sieť

Brusel 2. mája (TASR) - Technologické giganty, ako sú Google, Meta či Netflix, budú možno musieť znášať časť nákladov na európsku telekomunikačnú sieť. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii šéfka európskych digitálnych technológií Margrethe Vestagerová po sťažnostiach telekomunikačných operátorov z Európskej únie (EÚ).



Podľa nej otázku spravodlivého príspevku k telekomunikačným sieťam je potrebné veľmi pozorne zvážiť. Niektorí hráči majú totiž veľa užívateľov a návštevnosti, čo podporuje ich podnikanie, ale neprispievajú k tomu, aby túto návštevnosť umožnili. Neprispievajú k investíciám do zavádzania konektivity.



Únia teraz skúma, ako by to mohla umožniť, pričom analyzuje, ako sa dátová prevádzka vyvíja v čase a ako súvisí s pandémiou ochorenia COVID-19.



Podľa štúdie, ktorú v pondelok zverejnila telekomunikačná lobistická skupina ETNO, spoločnosti Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft a Netflix sa podieľali v minulom roku viac ako 56 % na celkovej globálnej dátovej prevádzke.



Prípadný ročný príspevok technologických gigantov na sieťové náklady by mohol priniesť 72 miliárd eur ekonomike EÚ. Členmi ETNO sú Deutsche Telekom a Orange.



Vestagerová však odmietla výzvy telekomunikačného priemyslu na uvoľnenie pravidiel Únie o fúziách s cieľom umožniť väčšiu konsolidáciu.