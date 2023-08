Gina Raimondová chce počas návštevy Číny zlepšiť obchodné vzťahy

Washington 25. augusta (TASR) - Americká ministerka obchodu Gina Raimondová navštívi v nasledujúcich dňoch Čínu. Cieľom je podpora obchodných vzťahov medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta, napriek tomu, že americká administratíva urobila niekoľko krokov s cieľom zabrániť exportu citlivých amerických technológií do Číny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Raimondová, ktorá štvordňovú návštevu Číny odštartuje v nedeľu (27. 8.), niekoľkokrát uviedla, že Spojené štáty nemajú záujem oddeliť svoju ekonomiku od tej čínskej. Už v júli povedala, že "obchodná spolupráca s Čínou v oblastiach, v ktorých je to možné, prináša veľa benefitov". Na druhej strane, to, čo je nevyhnutné, musia USA chrániť a mať oči otvorené, čo sa týka prípadných hrozieb a strategickej konkurencie.



Dve najväčšie ekonomiky sveta boli v minulosti aj najväčšími obchodnými partnermi. V súčasnosti však Washington viac obchoduje so susednými krajinami, Kanadou a Mexikom. Čína zasa viac než so Spojenými štátmi obchoduje s krajinami juhovýchodnej Ázie.