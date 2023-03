Giorgetti: Zdá sa, že Taliansko sa vyhne recesii

Rím 6. marca (TASR) - Zdá sa, že Taliansko sa vyhne recesii napriek tomu, že ho zasiahli vysoké ceny energií a rekordná inflácia. Povedal to v pondelok minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti a ponúkol menej pochmúrnu prognózu pravicovej vlády. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Upozornil však, že zvyšovanie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) predstavuje "vážne problémy" pre vysoko zadlžené krajiny, ako je Taliansko.



Hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej ekonomiky eurozóny sa vo 4. štvrťroku 2022 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil o 0,1 %.



Giorgettiho poznámky naznačujú, že HDP Talianska začal v 1. štvrťroku tohto roka opäť rásť, keďže ekonomická recesia je definovaná ako dva po sebe idúce štvrťroky poklesu HDP.



"V týchto prvých mesiacoch sa opatrenia vlády zamerali na minimalizáciu rizika recesie. Podľa najnovších dostupných údajov sa zdá, že sa ju podarilo odvrátiť, tak si držme palce," povedal Giorgetti.



Ministerstvo financií v Ríme vo svojom Ekonomickom a finančnom dokumente (DEF) vlani v novembri predpovedalo pokles HDP dva štvrťroky po sebe.



Administratíva premiérky Giorgie Meloniovej by mala na budúci mesiac zverejniť nové odhady hospodárskeho rastu a ciele v oblasti verejných financií.



Nové odhady "budú príležitosťou zhodnotiť ekonomickú situáciu, definovať ciele v strednodobom horizonte a identifikovať najvhodnejšie opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa pokračovalo v podpore rodín a podnikov," povedal Giorgetti.



Podľa zdroja z ministerstva medziročný rast talianskej ekonomiky sa teraz očakáva na úrovni takmer 1 % namiesto o 0,6 % v novembrovej prognóze.



Taliansko v rozpočte na rok 2023 vyčlenilo viac ako 21 miliárd eur na pomoc firmám a domácnostiam s účtami za elektrinu a plyn v 1. štvrťroku 2023. Rím pracuje na preskúmaní a rozšírení týchto opatrení, uviedli už predtým predstavitelia vlády.



Vzhľadom na to, že ECB zvyšuje úrokové sadzby, Giorgetti povedal, že Taliansko by malo pokračovať v "opatrnej a zodpovednej" fiškálnej politike, aby znížilo svoj verejný dlh.



Menová politika ECB zameraná na boj proti inflácii "vedie k zvyšovaniu úrokových sadzieb v eurozóne, ktorá bola dlho zvyknutá na nulové alebo záporné úrokové sadzby," poznamenal Giorgetti a dodal, že to "spôsobuje vážne problémy pre vysoko zadlžené krajiny, akou je Taliansko".