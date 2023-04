Giuseppe Busia žiada transparentnosť pri projekte mosta na Sicíliu

Rím 18. apríla (TASR) - Náklady a časový plán výstavby mosta, ktorý by spojil taliansku pevninu so Sicíliou, musia byť jasne stanovené. Vyhlásil to v utorok predseda talianskej protikorupčnej agentúry Giuseppe Busia. Vo vyhláške, ktorá otvára cestu k realizácii projektu, nie sú definované náklady a nie je jasné, aké zmluvné pravidlá sa budú uplatňovať, povedal počas vypočutia na spoločnom zasadnutí parlamentných výborov pre životné prostredie a dopravu.



V záujme dodržiavania európskych usmernení a ochrany verejného záujmu musí generálny dodávateľ podliehať záväzným podmienkam v oblasti času a nákladov, zdôraznil Busia. Taktiež bude potrebné osobitne monitorovať subdodávateľov a preveriť, či sa zapojené spoločnosti nachádzajú na existujúcich, tzv. bielych zoznamoch dodávateľov, ktorí dodržujú protikorupčné pravidlá, uzavrel šéf agentúry.



Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini začiatkom apríla vyhlásil, že projekt výstavby mosta nad Messinským prielivom spájajúcim Sicíliu s Kalábriou bude stáť približne desať miliárd eur a výstavbu zabezpečí konzorcium pod vedením Talianska.



Dekrét o výstavbe schválil v marci kabinet premiérky Giorgie Meloniovej. Výstavbu takéhoto mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa tiež stretol s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti a tiež vplyvu mafie.



S výstavbou by sa malo začať v roku 2024. Visutý most s jedným oblúkom by mal mať dĺžku 3,2 kilometra.