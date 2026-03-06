< sekcia Ekonomika
Glapiňski: Ak sa situácia ustáli, môžeme ďalej znižovať úrokové sadzby
Podľa jeho slov väčšina analytikov v tomto scenári očakávala ešte jedno zníženie úrokových sadzieb. Dodal, že centrálna banka zároveň analyzuje, ako by prípadný rast cien palív ovplyvnil infláciu.
Autor TASR
Varšava 6. marca (TASR) - Národná banka Poľska (NBP) by sa mohla vrátiť k scenáru znižovania úrokových sadzieb, ak sa v najbližších týždňoch upokojí situácia na trhoch po vyostrení konfliktu na Blízkom východe. Poľsko vďaka diverzifikácii dodávok energonosičov nebude dramaticky zasiahnuté nárastom inflácie. Vo štvrtok (5. 3.) to uviedol guvernér NBP Adam Glapiňski, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
