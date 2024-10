Glapinski: Inflácia v Poľsku by v závere roka nemala prekročiť 5 %

Varšava 4. októbra (TASR) - Inflácia v Poľsku by sa ku koncu roka mala udržať v rozmedzí od 4,5 % do 5 %. Povedal to tento týždeň guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapinski. Informovala o tom agentúra PAP. Mierne tak vylepšil svoj predchádzajúci odhad, v ktorom nevylúčil prekonanie päťpercentnej hranice.



"Prognózy, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že miera inflácie by sa mala do konca tohto roka a v jeho závere pohybovať od od 4,5 % do 5 %," povedal Glapinski vo štvrtok (3. 10.) po zasadnutí menového výboru, ktorý ponechal úrokové sadzby nezmenené. Ešte začiatkom septembra nevylúčil, že inflácia môže ku koncu roka prekonať hranicu 5 %.



Čo sa týka výhľadu na rok 2025, guvernér NBP dodal, že veľa bude závisieť od podpory vlády v oblasti cien elektrickej energie. Čaká sa na rozhodnutie, či vláda pomoc ponechá v platnosti, alebo ju ukončí. Faktorom, ktorý v budúcom roku infláciu zrýchli, však bude oznámené zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a ďalšie zvýšenie spotrebnej dane z alkoholu.



Podľa Glapinského sa inflácia bude zrýchľovať zhruba do polovice budúceho roka. Následne by sa tento trend mal zastaviť a inflácia by sa mala začať spomaľovať. Úroveň inflačného cieľa NBP by však mala dosiahnuť až v roku 2026. Centrálna banka stanovila inflačný cieľ na 2,5 %, plus-mínus jeden percentuálny bod.



Medziročná miera inflácie v Poľsku dosiahla v septembri 4,9 % a v porovnaní s augustom sa tak zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu. Zaznamenala tak najvyššiu úroveň od decembra minulého roka.