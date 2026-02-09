< sekcia Ekonomika
Glapiňski: Inflácia v Poľsku sa má udržať v blízkosti inflačného cieľa
V minulom roku menová rada banky znížila úrokové sadzby šesťkrát. Hlavnú úrokovú sadzbu zredukovala celkovo o 175 bázických bodov.
Autor TASR
Varšava 9. februára (TASR) - Inflácia v Poľsku by sa v tomto roku mala pohybovať okolo inflačného cieľa. Povedal to v pondelok guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapiňski. Informovala o tom agentúra PAP.
„Všetky prognózy ukazujú, že tohtoročná miera inflácie by sa mala naďalej pohybovať v medziach nášho inflačného cieľa,“ povedal Glapiňski v pondelok na konferencii pre rozvíjajúce sa trhy v saudskoarabskom meste AlUla. Inflačný cieľ má poľská centrálna banka stanovený na 2,5 %, plus/mínus jeden percentuálny bod.
Minulý týždeň Glapiňski uviedol, že ak najbližšia inflačná prognóza NBP nepoukáže na nič znepokojujúce, v nasledujúcom mesiaci by banka mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Na ostatných zasadnutiach v januári a vo februári NBP ponechala úrokové sadzby nezmenené, pričom kľúčová sadzba zotrvala na úrovni 4 %.
