Glapiňski: Inflácia v Poľsku sa vrátila k cieľu centrálnej banky
Autor TASR
Varšava 4. decembra (TASR) - Predseda Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapiňski vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že po troch rokoch úsilia sa podarilo vrátiť infláciu k cieľu centrálnej banky. Vyzdvihol dôslednú menovú politiku a odolnosť poľskej ekonomiky voči vonkajším šokom. Inflácia má v okolí cieľa zostať aj najbližšie roky, informuje varšavský spravodajca TASR.
Glapiňski pripomenul, že v roku 2023 dosahovala inflácia v Poľsku 18,4 %, zatiaľ čo v súčasnosti je na úrovni 2,4 %. „Infláciu sme vrátili k cieľu NBP, teda na 2,5 % plus mínus jeden bod,“ zdôraznil. Dodal, že podobný pokles zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá sa znížila z približne 12 % na menej než 3 %.
Podľa neho je súčasné obdobie pre poľskú ekonomiku mimoriadne priaznivé, pretože kombinuje nízku infláciu so stabilným hospodárskym rastom. Upozornil, že Poľsko je približne o 17 % ekonomicky silnejšie než pred pandémiou, zatiaľ čo Nemecko, hlavný obchodný partner krajiny, zostáva v stagnácii. „Približujeme sa k úrovni Veľkej Británie a Francúzska, urobili sme ďalší veľký krok smerom k ich úrovni,“ vyhlásil.
Predseda NBP zároveň pripomenul, že Medzinárodný menový fond ocenil politiku poľskej centrálnej banky ako primerane prísnu a účinnú pri potláčaní inflácie. Prispela k tomu aj stabilná situácia na trhu práce, spomalenie rastu miezd a pokles cien priemyselnej výroby.
Rada pre menovú politiku NBP na svojom decembrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov na úroveň 4 %. Glapiňski zdôraznil, že banka bude v najbližšom období postupovať opatrne a rozhodovať podľa vývoja makroekonomických ukazovateľov.
