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Glapiňski: Poľská centrálna banka nazhromaždila 700 ton zlata
Od začiatku jeho funkčného obdobia vzrástli zlaté rezervy NBP o 598 ton, čo je takmer sedemnásobok pôvodnej úrovne.
Autor TASR
Varšava 6. novembra (TASR) - Poľská centrálna banka (NBP) nazhromaždila 700 ton zlata v hodnote 355,7 miliardy zlotých (810,44 miliardy eur). Guvernér banky Adam Glapiňski vo štvrtok nevylúčil ďalšie nákupy zlata. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Ide o historický úspech poľskej centrálnej banky. Ambiciózny cieľ prijatý z mojej iniciatívy bol dosiahnutý. Poľsko tak upevnilo svoju pozíciu v skupine desiatich štátov s najväčšími zásobami zlata na svete,“ povedal Glapiňski počas tlačovej konferencie.
Od začiatku jeho funkčného obdobia vzrástli zlaté rezervy NBP o 598 ton, čo je takmer sedemnásobok pôvodnej úrovne. Podľa guvernéra predstavuje nerealizovaný zisk z držaného zlata v súčasnosti 140,5 miliardy PLN (32,01 miliardy eur).
Guvernér zdôraznil, že zlato posilňuje dôveryhodnosť Poľska a zvyšuje jeho odolnosť voči turbulenciám na medzinárodných trhoch. „Nevidím dôvody, prečo by sme nemali naďalej nakupovať zlato,“ uviedol.
Podľa plánu NBP má byť jedna tretina rezerv uložená v New Yorku, jedna tretina v Londýne a zvyšná časť vo Varšave. V súčasnosti sa väčšina zlata nachádza v Londýne. Glapiňski informoval, že po dokončení prestavby budovy banky na Námestí varšavských povstalcov tam vznikne moderný trezor. Rozptýlenie rezerv má zabezpečiť ich bezpečnosť v prípade mimoriadnych udalostí, ako sú vojny alebo finančné krízy.
(1 EUR = 4,389 PLN)
„Ide o historický úspech poľskej centrálnej banky. Ambiciózny cieľ prijatý z mojej iniciatívy bol dosiahnutý. Poľsko tak upevnilo svoju pozíciu v skupine desiatich štátov s najväčšími zásobami zlata na svete,“ povedal Glapiňski počas tlačovej konferencie.
Od začiatku jeho funkčného obdobia vzrástli zlaté rezervy NBP o 598 ton, čo je takmer sedemnásobok pôvodnej úrovne. Podľa guvernéra predstavuje nerealizovaný zisk z držaného zlata v súčasnosti 140,5 miliardy PLN (32,01 miliardy eur).
Guvernér zdôraznil, že zlato posilňuje dôveryhodnosť Poľska a zvyšuje jeho odolnosť voči turbulenciám na medzinárodných trhoch. „Nevidím dôvody, prečo by sme nemali naďalej nakupovať zlato,“ uviedol.
Podľa plánu NBP má byť jedna tretina rezerv uložená v New Yorku, jedna tretina v Londýne a zvyšná časť vo Varšave. V súčasnosti sa väčšina zlata nachádza v Londýne. Glapiňski informoval, že po dokončení prestavby budovy banky na Námestí varšavských povstalcov tam vznikne moderný trezor. Rozptýlenie rezerv má zabezpečiť ich bezpečnosť v prípade mimoriadnych udalostí, ako sú vojny alebo finančné krízy.
(1 EUR = 4,389 PLN)