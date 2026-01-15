< sekcia Ekonomika
Glapiňski: Poľská ekonomika je v stabilnej fáze
Guvernér tiež avizoval plán banky kúpiť 150 ton zlata.
Autor TASR
Varšava 15. januára (TASR) - Poľská ekonomika sa nachádza v období stabilnej inflácie a hospodárskeho rastu, ktorý v súčasnosti podporuje najmä rast produktivity práce a voľnejšia menová politika, uviedol guvernér Národnej banky Poľska Adam Glapiňski na štvrtkovej tlačovej konferencii o stave ekonomiky. Guvernér tiež avizoval plán banky kúpiť 150 ton zlata, informuje varšavský spravodajca TASR.
Guvernér poukázal na to, že podniky v reakcii na nedostatok pracovnej sily zvyšujú produktivitu prostredníctvom modernizácie a inovácií, čo sa už podľa neho prejavuje aj v štatistikách. „Podnikatelia robia veľa pre to, aby tvárou v tvár ťažkostiam so získavaním dobrých pracovníkov zvyšovali produktivitu tých, ktorých majú,“ uviedol Glapiňski s tým, že tento proces zmierňuje tlak rastúcich miezd na infláciu.
Výhľad poľskej ekonomiky na najbližšie obdobie označil za priaznivý, pričom očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu podporené najmä čerpaním prostriedkov z plánu obnovy. Tento mechanizmus označil za hlavný impulz súčasného rastu, zároveň však upozornil, že jeho účinok je časovo obmedzený a po vyčerpaní zdrojov, približne v roku 2027, môže tempo rastu citeľne spomaliť.
Medzi kľúčové štrukturálne výzvy Poľska podľa Glapiňského patrí potreba lacnej energie, modernizácia prenosových sietí a najmä prekonanie demografickej krízy. Upozornil, že vysoká pracovná aktivita obyvateľstva, hoci prispela k rýchlemu ekonomickému rastu, má aj svoju cenu. „Poliaci pracujú dlho a tvrdo, a najmä aj ženy, ak chcú, pracujú, a práve preto je naša demografická dynamika taká, aká je. Deje sa to na úkor rodín,“ uviedol.
Guvernér zároveň zdôraznil, že v dlhšom horizonte bude nevyhnutné pokračovať v investíciách do modernizácie a inovácií, ktoré považuje za najefektívnejší spôsob udržania konkurencieschopnosti ekonomiky. Umelú inteligenciu označil za jeden z diskutovaných nástrojov, nie však za rozhodujúci faktor.
Varoval i pred rastúcim verejným dlhom a podľa agentúry PAP oznámil zámer zvýšiť zásoby zlata na 700 ton zo súčasných 550 ton. Tento krok bude stáť približne 276 miliárd zlotých (65,57 mld. eur).
(1 EUR = 4,2093 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
