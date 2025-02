Švajčiarsky ťažobný gigant Glencore sa vlani prepadol do straty

Zürich 19. februára (TASR) - Švajčiarsky ťažobný gigant Glencore v stredu oznámil, že sa vlani prepadol do straty. Dôvodmi boli pokles cien uhlia a odpisy z hodnoty jeho aktív. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Glencore vykázal za rok 2024 čistú stratu 1,6 miliardy USD (1,53 miliardy eur) po čistom zisku takmer 4,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku 2023.



Skupina vlani zaknihovala odpisy vo svojej uhoľnej divízii v Južnej Afrike a v niklovej bani Koniambo v Novej Kaledónii. Strata pred zdanením dosiahla 998 miliónov USD za celý rok 2024 v porovnaní so ziskom 5,417 miliardy USD rok predtým.



Bez započítania takýchto mimoriadnych položiek spoločnosť vykázala čistý zisk 3,7 miliardy USD. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol o 16 % na 14,3 miliardy USD zo 17,1 miliardy USD pred rokom.



Spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku oznámila program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1 miliardy USD, ktorý má byť dokončený do 6. augusta.



(1 EUR = 1,0447 USD)