Global Money Week 2026: O finančné vzdelávanie hrou bol zvýšený záujem
Do celosvetovej kampane Global Money Week 2026 sa spolu s neziskovou organizáciou OVB Charity & CSR Slovakia zapojilo 27 škôl z celého Slovenska.
Autor OTS
Bratislava 24. marca (OTS) - Prostredníctvom digitálnych hier Moja família a Finančná pohoda, ako aj stolovej hry Finančná sloboda, bolo od 16. do 22. marca 2026 v oblasti finančnej gramotnosti preškolených 1009 žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Záujem škôl medziročne výrazne vzrástol
V porovnaní s minuloročným Svetovým týždňom peňazí ide o medziročný nárast o 159 %. V roku 2025 bolo preškolených 390 účastníkov na 15 školách . Tento rastúci trend záujmu potvrdzuje, že zážitkové vzdelávanie a prepájanie teórie s praxou majú v rozvoji finančnej gramotnosti svoje pevné miesto. Ide o najvyšší počet zapojených škôl za posledné roky programu. A to je skvelá správa, pretože diskusia o financiách patrí medzi najcitlivejšie témy v rodinách aj medzi partnermi.
Prečo funguje učenie cez zážitok
Hovoriť o svojej finančnej situácii považuje väčšina ľudí za veľmi nepríjemné a často sa tejto téme úplne vyhýba. Výsledkom môžu byť zlé finančné rozhodnutia. Preto OVB motivuje zamýšľať sa a hovoriť o peniazoch už od základnej školy, napríklad prostredníctvom interaktívnej hry Moja Família. Pre starších študentov, ale aj dospelých v každom veku sú určené hry Finančná sloboda a Finančná pohoda. Študenti oceňujú najmä praktický charakter vzdelávania, ktorý im umožňuje vyskúšať si finančné rozhodovanie v modelových situáciách.
„Vďaka tejto hre som sa naučil lepšie narábať s peniazmi a využívať ich lepšie v budúcnosti. Naučil som sa veľa nových vecí, napríklad ako funguje hypotéka alebo že je dosť dôležité sa poistiť,“ hovorí o svojich AHA momentoch z hrania Finančnej slobody študent Jerguš z Hotelovej akadémie v Bratislave.
„Keby som to mal porovnať s ostatnými finančnými aktivitami, ktoré sme už mali – boli skôr statické, že niekto prišiel a niečo nám prednášal. Tento interaktívny spôsob, teda hranie finančnej hry, sa mi páčil oveľa viac. Vidím v tom veľký prínos aj do budúcna, v reálnom živote,“ uviedol Oliver z Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.
Študenti majú o financie záujem – keď sa učia prakticky
Cieľom OVB je vzdelávať, ale aj robiť osvetu pre vzdelávanie vo finančnej gramotnosti, pretože, žiaľ, finančná gramotnosť je na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii, nízka. A miera vzdelávania v tejto oblasti na školách stále nepostačuje.
„Celkovo sme v našom projekte spoločenskej zodpovednosti zameranom na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti vyškolili na základných, stredných a vysokých školách už takmer stotridsaťtisíc študentov,“ vyzdvihuje Nora Čechmánková, riaditeľka neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia.
„Potešiteľné je, že záujem o naše inovatívne vzdelávanie realizované formou hry neustále rastie. Minulý rok sme mali len v jednej súťaži pre stredné školy prihlásených sedemdesiattri stredných škôl a tritisíc študentov.“
Finančné vzdelávanie ako dlhodobá priorita
Vzdelávaniu sa OVB venuje vyše 30 rokov, od detí na prvom stupni základnej školy až po dospelých. Niektoré projekty sa zameriavajú aj špeciálne na mladých dospelých, ktorí sa práve začínajú stretávať s finančnými potrebami (vytvárajú si svoje osobné rozpočty, majú svoje prvé príjmy a je dôležité, aby od začiatku vedeli, ako s nimi narábať a ako ich zhodnocovať).
Iné projekty sa zameriavajú na spolupracovníkov z vlastných radov. Každý lektor finančnej gramotnosti a sprostredkovateľ musí absolvovať odbornú prípravu a skúšky NBS. Sprostredkovatelia OVB každoročne absolvujú desiatky školení, ktoré vedú skúsení odborníci. Cieľom ich kontinuálneho vzdelávania je byť pre klientov odborne pripraveným a spoľahlivým sprievodcom svetom financií. Finančná stabilita totiž nevzniká zo dňa na deň, ale vďaka malým, pravidelným rozhodnutiam. A práve o tom je OVB vzdelávanie – učí deti, študentov aj dospelých rozmýšľať o financiách a nebáť sa o nich hovoriť.
Viac na: Financnagramotnost.sk
