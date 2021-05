Global Payment, s.r.o., prevezme rakúske podnikanie Payone

Viedeň/Barcelona 8. mája (TASR) - Spoločnosť z oblasti platobných služieb Global Payments, s. r. o., spoločný podnik Erste Group, Caixa Bank a Global Payments Inc., preberie rakúske podnikanie svojho konkurenta Payone. Ako oznámila Erste Group, ktorá má v Global Payments, s. r. o., podiel 49 %, transakcia by mala byť dokončená v 3. kvartáli tohto roka. Kúpnu cenu rakúska banka neuviedla.



Global Payments a Payone ponúkajú obchodníkom platobné terminály, ktoré umožňujú platby kreditnými a bankovými kartami. Obidve spoločnosti sa zameriavajú najmä na malé a stredné podniky. V Rakúsku okrem nich pracujú v tejto oblasti aj firmy Six, Card Complete a Hobex.



Payone sa z rakúskeho trhu sťahuje z protimonopolných dôvodov, nakoľko francúzska spoločnosť Wordline vlani na jeseň prevzala svojho konkurenta Ingencio, ktorý prevádzkuje Payone. Keďže je Wordline európskou jednotkou a Európska únia pri akvizícii nadobudla obavy z ohrozenia hospodárskej súťaže v Rakúsku, nariadila mu predaj tamojšieho zastúpenia.



Podľa agentúry APA v súťaži vyhral napokon Global Payments a zmluva bola podpísaná už 3. mája. Podľa predstaviteľa Erste Group Thomasa Schauflera prevzatím rakúskej klientely sa firma stane popredným hráčom na rakúskom trhu. Banka však odmietla vyčísliť počet klientov aj potenciálny trhový podiel. "Ďalšie podrobnosti by mali byť k dispozícii po zavŕšení transakcie, ktorá sa očakáva v treťom kvartáli," povedal agentúre APA hovorca Erste Group. Transakciu ešte musí schváliť Európska komisia a rakúske úrady. Do ukončenia transakcie budú obidve spoločnosti pracovať oddelene.



Global Payments je aktívny v stovke krajín, zamestnáva celkovo 24.000 ľudí a má 3,5 milióna zákazníkov. Ako vo svojej správe uvádza Erste Group, rakúsky tím Global Payments, s. r. o., strojnásobí počet zamestnancov a bude zastúpený vo všetkých spolkových krajinách. Spoločný podnik pracuje v strednej Európe a má viac než 45.000 zákazníkov.