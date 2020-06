GLOBALEXPO pridáva do portfólia online výstav Potravinárstvo

Foto: GLOBALEXPO

Bratislava 12. júna (OTS) - Spoločnosť tak reaguje na požiadavky registrujúcich sa vystavovateľov a aktuálne má 26 výstav. Prostredníctvom nich môžu podnikatelia z dlhodobého hľadiska vývoja informačných technológií prezentovať svoje výrobky a služby bez nutnej fyzickej prítomnosti na výstavách, nech sa už konajú kdekoľvek na svete. GLOBALEXPO sa aktuálne skladá z dvoch typov výstav a to autorské online výstavy GLOBALEXPO a tradičné výstavy prenesené do online priestoru. Autorské výstavy sú zamerané na najzaujímavejšie segmenty v podnikaní a to napríklad služby, stavebníctvo, vinárstvo, cestovný ruch, zdravotnícke potreby, svadobné potreby a ďalšie. V prípade tradičných ide o pôvodné fyzické výstavy, ktoré boli zrušené alebo preložené a po dohode s organizátorom týchto výstav sa online spôsobom uskutočňujú prostredníctvom GLOBALEXPO Výstava Potravinárstvo je určená pre všetky spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti. Hlavne pre tie, ktoré sa zaoberajú výrobou, distribúciou a predajom potravín.vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO GLOBALEXPO je prehľadne unifikovaný online priestor pre dôveryhodné a preverené firmy, ktoré registráciou získavajú multijazyčné prostredie a širší záber pre promovanie svojich výrobkov, či služieb. Aj z tohto dôvodu GLOBALEXPO zaznamenalo za posledný mesiac viac ako 100-percentný nárast nových registrácií a to aj firiem zo zahraničia. Svojim neustálym vývojom spoločnosť pripravila okrem jednoduchej samoregistrácie aj možnosť jednoduchej a bezplatnej registrácie vystavovateľa zaslaním klasickej SMS alebo odoslaním správy cez aplikácie WhatsApp alebo Viber.,“ objasnilStránka ponúka aj instantnú online podporu pre vystavovateľov cez „live chat“ a spoločnosť pravidelne pripravuje webináre, kde informuje o svojej činnosti a novinkách v online výstavníctve. „,“ dodal na záver GLOBALEXPO ako čisto slovenská online aplikácia vznikla po niekoľkoročnom vývoji v roku 2018 vďaka správnej kombinácii expertov na informačné technológie a ľudského tvorivého myslenia. Oficiálne spustila svoju stránku www.globalexpo.online koncom roka 2019. Jej cieľom je spájať nielen slovenských a českých podnikateľov, ale aj celý svet prostredníctvom online výstav. Viac informácii nájdete na stránke spoločnosti GLOBALEXPO