GLOBALEXPO: Vystavovať sa dá celosvetovo aj bez návštevy veľtrhov

Foto: GLOBALEXPO

Bratislava 13. marca (OTS) - Stovky slovenských firiem každoročne vystavujú na veľtrhoch na Slovensku a po celej Európe a jedným z mála výsledkov z investovaných financií za cestovné náklady, prenájom stánku a čas strávený nadväzovaním kontaktov sú vymenené katalógy a papierové vizitky. Zažili to viacerí vystavovatelia, ktorí sa nakoniec na tie dôležité akcie nedostali a často účasť na rutinnej výstave už pokladajú iba ako „povinnosť“ ukázať sa, že existujú. Aj z tohto dôvodu skupina kreatívnych a moderne zmýšľajúcich Slovákov prišla so zatiaľ jedinečným start-upom a to vytvorením prvého medzinárodného online výstaviska so špeciálnym zameraním na mikro, malé a stredné slovenské firmy, ktoré majú záujem expandovať nielen na Slovensku a vystavovať svoje produkty alebo služby.Firmy si často kladú otázku, bez ohľadu na segment v ktorom podnikajú, a to je - s akou myšlienkou na výstavu idú. Spoločnosť GLOBALEXPO , ktorá roky naberala skúsenosti z európskych, amerických a ázijských výstavísk, vytvorila on-line aplikáciu, na ktorej akákoľvek firma dokáže odprezentovať všetky najdôležitejšie odkazy a vízie. Prezentujúca spoločnosť tým zároveň získa možnosť zviditeľniť sa nielen v troch medzinárodných jazykoch priamo na on-line výstavisku spoločnosti GLOBALEXPO “ vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Dôvodov účasti na výstavách a veľtrhoch je viacero a to kúpa alebo predaj, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, príležitostí, kontaktov, predstavovanie nových produktov na trh, akvizíciu nových zákazníkov, čerpanie inšpirácie a podobne.zdôraznilSpoločnosť ponúka jednoduchú registráciu akejkoľvek firmy, ktorej po vytvorení profilu v slovenčine sa informácie následne v cene vstupného registračného poplatku profesionálne preložia do anglického, ruského a čínskeho jazyka. Jednotlivé výstavy sú prehľadne kategorizované podľa jednotlivých segmentov podnikania, či už ide o vinárstvo, cestovanie, nábytok, knihy, stavebníctvo alebo športové potreby. On-line aplikácia GLOBALEXPO má množstvo užitočných funkcií a v prípade potreby ju vystavovatelia môžu použiť aj na priamy predaj zákazníkom, ktorých daný produkt osloví.V čase rušenia klasických a tradičných veľtrhov alebo výstav na Slovensku ako aj v zahraničí napríklad z dôvodu aktuálnej prevencie šírenia nebezpečného coronavírusu má online výstavisku GLOBALEXPO obrovské opodstatnenie. GLOBALEXPO vyvinula svoju internetovú aplikáciu v roku 2019 a v súčasnosti je na nej registrovaných okolo 100 spoločností. Viac informácii nájdete na stránke spoločnosti GLOBALEXPO