Globálna ekonomika tento rok klesne minimálne o 4 percentá

New York 27. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu môže spôsobiť hlbší prepad globálnej ekonomiky, než sa doteraz očakávalo.



Experti Bloomberg Economics odhadujú, že globálna ekonomika tento rok klesne o 4 %. Zotavovanie by sa mohlo začať v druhej polovici roka.



Ekonomika sa dostala "do kontrakcie bezprecedentnej rýchlosti a prudkosti, keď väčšina rozvinutých ekonomík zaznamenáva najslabší výkon od Veľkej hospodárskej krízy," uviedli vo svojej správe ekonómovia Bloombergu Tom Orlik a Jamie Rush. "V porovnaní s očakávaniami na začiatku roka predstavuje strata výkonu vyše 6 biliónov USD (5,55 bilióna eur)."



A to sa veľkosť kontrakcie zakladá na optimistických predpokladoch týkajúcich sa šírenia nákazy a zotavenia ekonomiky. To zvýrazňuje veľkosť výziev, ktorým čelia politici a centrálni bankári snažiaci sa o zmiernenie následkov pandémie.



V rámci uvedeného scenára by hrubý domáci produkt (HDP) USA mal tento rok klesnúť o 6,4 %, eurozóny o 8,1 %, Japonska o 4 %, Čína by mala zaznamenať historicky najslabší rast.



Riziká, že prepad bude ešte výraznejší, sú podľa Orlika a Rusha veľké. Riziko druhej vlny infekcie môže prehĺbiť pokles na 5,6 % a nedostatok vládnych stimulov až na 7,2 %.



Avšak v porovnaní s ázijskou krízou v roku 1997 a s globálnou recesiou v roku 2009 aktuálny šok nespôsobili fundamentálne ekonomické a finančné nerovnováhy. To znamená, že krajiny, ktoré zmobilizovali dostatok stimulov a vykompenzujú stratené príjmy, môžu zaznamenať rýchle oživenie.



(1 EUR = 1,0800 USD)