Globálna expanzia platobných kariet a aplikácií sa spomalí
Autor TASR
Mníchov 4. októbra (TASR) - Rýchly globálny rast platieb prostredníctvom kariet a platobných aplikácií sa v nasledujúcich rokoch pravdepodobne spomalí. Výnosy platobného sektora do roku 2029 celosvetovo dosiahnu zhruba 2,4 bilióna amerických dolárov (2,04 bilióna eur), odhaduje poradenská spoločnosť Boston Consulting Group (BCG). Priemerné ročné tempo rastu by sa malo pohybovať okolo štyroch percent, čo je takmer o polovicu menej ako v predchádzajúcich piatich rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Každý Európan v minulom roku uskutočnil v priemere 380 elektronických platieb, uvádza sa v novom vydaní výročnej správy BCG o globálnych platbách (Global Payments Report). Medzi jednotlivými krajinami existujú značné rozdiely. Zatiaľ čo Nórsko viedlo s približne 800 transakciami na osobu ročne, v Nemecku ich bolo len 313. BCG preto očakáva, že tržby platobného priemyslu v najväčšej európskej ekonomike v rokoch 2024 až 2029 porastú v priemere len o 2 % ročne.
(1 EUR = 1,1754 USD)
