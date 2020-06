Globálna hospodárska kríza otestuje celkové zdroje MMF

Washington 26. júna (TASR) - Globálna hospodárska kríza vyvolaná novým koronavírusom by mohla v konečnom dôsledku otestovať celkové zdroje Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške 1 bilióna USD (891,82 miliardy eur). Vyhlásila to v piatok generálna riaditeľka fondu Kristalina Georgievová. Povedala, že "tam však ešte nie sme".



Podľa Georgievovej je teraz jasné, že k ekonomickému oživeniu bude musieť dôjsť aj bez vakcíny, keďže nový koronavírus je na celom svete stále rozšírený. Členské krajiny MMF sú tiež pripravené poskytnúť v prípade potreby fondu viac podpory.



MMF v utorok (23. 6.) predpovedal hlbšiu globálnu recesiu, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže vo väčšine krajín pretrvávajú blokády, cestovné obmedzenia a opatrenia na dodržiavanie sociálneho dištancovania. Fond teraz očakáva pokles globálnej ekonomiky v tomto roku o 4,9 % a celkovú stratu jej produkcie do konca roku 2021 vo výške 12 biliónov USD.



Fond má stále k dispozícii približne tri štvrtiny (75 %) svojej úverovej kapacity, aj keď poskytol viacerým krajinám núdzové financovanie, uviedla Georgievová.



MMF rýchlo rozdelil približne 100 miliárd USD v rámci núdzového financovania a za sedem týždňov poskytol pôžičky a granty 72 krajinám, dodala.



(1 EUR = 1,1213 USD)