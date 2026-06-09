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< sekcia Ekonomika

Globálna kapacita veternej energie na mori do roku 2035 bude 420 GW

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Čína predstavuje 52 % svetového trhu s veternou energiou na mori, pričom v roku 2021 predbehla Britániu.

Autor TASR
Londýn 9. júna (TASR) - Globálna kapacita veternej energie na mori sa v priebehu nasledujúceho desaťročia štvornásobne zvýši a do konca roka 2035 dosiahne 420 gigawattov (GW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Globálnej rady pre veternú energiu (GWEC).

Ku koncu minulého roka boli v prevádzke veterné elektrárne na mori s celkovou kapacitou 92 GW, čo postačuje na napájanie približne 100 miliónov domácností, uviedla v utorok GWEC. V nasledujúcom desaťročí podľa jej odhadov pribudne viac ako 327 GW a globálna kapacita veternej energie na mori tak do konca roka 2035 vzrastie na 420 GW.

Čína predstavuje 52 % svetového trhu s veternou energiou na mori, pričom v roku 2021 predbehla Britániu. Do skupiny piatich krajín s najväčšími inštalovanými kapacitami veternej energie patria ešte Nemecko, Holandsko a Taiwan.
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