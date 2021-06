Globálna minimálna daň prinesie Rakúsku 600 až 700 miliónov eur

Viedeň 12. júna (TASR) - Rakúsky minister financií Gernot Blümel očakáva, že globálna minimálna daň prinesie domácemu rozpočtu dodatočné daňové príjmy vo výške 600 až 700 miliónov eur. Zároveň vyjadril pochybnosti o odhade Európskej komisie, podľa ktorej by daň mohla vyniesť až tri miliardy eur. Minister považuje daňové plány skupiny G7 za argument v prospech zníženia rakúskej dane z podnikových ziskov z 25 % na 21 %.



Globálna minimálna daň na úrovni 15 %, ktorá sa dotkne aj internetových koncernov, má vstúpiť do platnosti v roku 2023. Zatiaľ nie je jasné, či Rakúsko následne zruší odvod z internetovej reklamy, ktorá cieli najmä na internetové giganty, ako Google či Facebook. Tento odvod, z ktorého Rakúsko získava ročne približne 40 miliónov eur, je dôvodom pre hroziace odvetné clá zo strany USA. Ako vyplýva z dokumentu zo 7. júna, proti Rakúsku sa zavedie 25-percentné clo na celý rad produktov, napríklad, sklo, obuv či klobúky, v hodnote 65 miliónov USD (53,61 milióna eur). Ako informuje agentúra APA, USA tieto clá dočasne odložili o 180 dní, čiže do 29. novembra.



Rakúske ministerstvo financií predpokladá, že dovtedy bude dosť času Američanom vysvetliť, že v prípade odvodu z online reklamy ide o rozšírenie reklamného odvodu na digitálne médiá. Naviac dovtedy by mohli byť daňové plány G7 schválené na úrovni skupiny G20 a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Pôjde teda o globálnu dohodu. Zástupcovia OECD sa stretnú 30. júna a 1. júla, o týždeň neskôr budú rokovať ministri financií G20.



Dohoda G7 sa dotýka nielen globálnej minimálne dane, ale aj dodatočného zdanenia stovky najväčších a najziskovejších koncernov, ktorých zisk sa podľa určitého kľúča bude zdaňovať v jednotlivých krajinách, kde sú tieto koncerny aktívne. Tento úmysel sa zameriava najmä na internetové koncerny, ktorých podnikateľský model im umožňuje usadiť sa v krajinách s nízkym daňovým zaťažením. Rakúske ministerstvo financií predpokladá, že žiaden podnik z Rakúska sa v tejto stovke nenachádza.