Globálna nezamestnanosť sa vlani udržala na historickom minime

Ženeva 16. januára (TASR) - Globálna nezamestnanosť zotrvala v minulom roku na historickom minime a tento trend by sa nemal meniť ani v roku 2025. Uviedla to v najnovšej správe Medzinárodná organizácia práce (ILO). Zároveň však upozornila, že spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky bude obmedzovať tvorbu nových pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Globálna miera nezamestnanosti dosiahla vlani 5 %, čo predstavuje najnižšiu úroveň od začiatku zverejňovania príslušných údajov organizáciou v roku 1991. Na tejto úrovni by sa mala udržať aj tento rok, navyše v ďalšom roku očakáva ILO nové historické minimum na úrovni 4,9 %.



Na druhej strane organizácia uviedla, že spomalenie rastu globálnej ekonomiky v minulom roku zhruba na 3,2 % z predchádzajúcich 3,3 % a ďalšie postupné spomaľovanie tempa rastu v strednodobom horizonte bude limitovať tvorbu pracovných miest. "Globálna ekonomika pokračuje v miernom raste, najnovšie prognózy však naznačujú postupné spomaľovanie tempa, čo znemožní výraznejšie a trvalejšie oživenie trhu práce," uviedla ILO vo svojej kľúčovej správe o globálnej zamestnanosti a sociálnych trendoch.



Organizácia poukázala v správe na výrazné rozdiely vo vývoji pracovných trhov. Zatiaľ čo napríklad niektoré európske krajiny zaznamenali v posledných rokoch pokles nezamestnanosti, iné štáty ako Južná Afrika vykazujú dlhodobo nezamestnanosť nad 30 %.



Generálny riaditeľ ILO Gilbert Houngbo, bývalý predseda vlády Toga, preto vyzval na opatrenia, ktoré by pomohli riešiť súčasné prekážky výraznejšieho oživovania pracovného trhu. Problémom je podľa organizácie najmä nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi, ktorá dosahuje 12,6 %. Správa preto okrem iného odporúča zvýšiť investície do vzdelávania a navrhuje aj lepšie využitie remitencií na rozvoj chudobnejších krajín.