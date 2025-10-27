< sekcia Ekonomika
Globálna produkcia Honda Motor v septembri vzrástla
Produkcia v domácich japonských závodoch pritom stúpla na 65.587 zo 61.707 kusov vlani v septembri.
Autor TASR
Tokio 27. októbra (TASR) - Japonský výrobca automobilov Honda Motor v pondelok oznámil, že jeho globálna produkcia sa v septembri 2025 zvýšila na 310.275 vozidiel z 298.845 áut v rovnakom mesiaci minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Produkcia v domácich japonských závodoch pritom stúpla na 65.587 zo 61.707 kusov vlani v septembri. Produkcia v zahraničných závodoch sa zvýšila na 244.688 z 237.138 vozidiel vyrobených pred rokom.
Za šesť mesiacov od apríla do septembra 2025, čo bol 1. polrok finančného roka 2025/2026, vyrobila Honda v Japonsku 335.935 áut, čo predstavuje pokles z 338.175 kusov vyrobených v septembri 2024. Zahraničná produkcia sa za celý 1. polrok znížila na 1.373.355 z 1.475.413 vozidiel v rovnakom období minulého roka.
Od apríla do septembra 2025 tak celková globálna produkcia Hondy klesla na 1.709.290 áut z 1.813.588 vozidiel v predchádzajúcom roku.
Honda Motors uviedla tiež, že počas septembra sa jej predaj na japonskom trhu znížil na 63.754 z vlaňajších 67.982 áut. Za celý 1. polrok domáci odbyt klesol na 293.055 z 331.544 áut pred rokom.
