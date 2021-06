Globálna spotreba kávy v sezóne 2021/22 prevýši produkciu

Washington 26. júna (TASR) - Spotreba kávy na celom svete v sezóne 2021/22 vzrastie a prekoná aj globálnu produkciu, čo povedie k celosvetovému zníženiu zásob kávy. Uviedlo to vo svojej najnovšej správe americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA).



V správe s názvom Káva: svetové trhy a obchod ministerstvo predpovedá zvýšenie spotreby kávy o 1,8 milióna vriec s hmotnosťou 60 kilogramov v sezóne 2021/22 zo 165 miliónov vriec v predchádzajúcej sezóne, zatiaľ čo výroba klesne o 11 miliónov vriec na 164,8 milióna.



V správe sa uvádza, že zásoby kávy na konci sezóny klesnú na 32 miliónov vriec, čo bude ich najnižšia úroveň minimálne od roku 2017.



Za hlavný dôvod slabšej produkcie označilo americké ministerstvo pokles úrody v Brazílii v dôsledku medziročného cyklu kávy typu arabica a suchého počasia.



USDA predpovedá Brazílii zníženie úrody v sezóne 2021/22 na 56,3 milióna vriec zo 69,9 milióna vriec v predchádzajúcej sezóne. Dopyt na domácom brazílskom trhu pritom stúpne na rekordných 23,7 milióna vriec, v dôsledku čoho klesne export o 9 miliónov vriec na 32 miliónov vriec. A zároveň zásoby kávy v Brazílii sa zmenšia len na 1,5 milióna vriec.



Pokiaľ ide o druhého najväčšieho svetového producenta kávy - Vietnam, americké ministerstvo očakáva, že v sezóne 2021/22 zvýši svoju produkciu o 1,8 milióna na 30,8 milióna vriec, zatiaľ čo svetová trojka Kolumbia bude mať o niečo menšiu úrodu, a to 14,1 milióna vriec, čo predstavuje pokles o 200.000 vriec.



Produkcia kávy zo Strednej Ameriky a Mexika by sa mala podľa odhadu USDA znížiť o 400.000 na 17,4 milióna vriec, pričom mierne vyššia produkcia v Guatemale, Nikarague a Mexiku vyváži pokles v Hondurase o 700.000 na 5,5 milióna vriec.