Globálna spotrebiteľská dôvera zaznamenala rekordný pokles

Londýn 15. júla (TASR) - Globálna spotrebiteľská dôvera zaznamenala v období od apríla do konca júna rekordný pokles. Dôvodom je situácia spôsobená pandémiou nového koronavírusu, ktorý sa začiatkom roka rozšíril z Číny do celého sveta. Informovala o tom spoločnosť Conference Board, podľa ktorej vyhliadky na najbližšie obdobie sú pesimistické a nepočítajú s rýchlym zotavením ekonomiky.



Ako uviedla Conference Board, jej globálny index spotrebiteľskej dôvery dosiahol iba 92 bodov, zatiaľ čo na začiatku roka predstavoval optimistických 106 bodov. Hodnota indexu pod hranicou 100 bodov signalizuje pesimizmus spotrebiteľov.



Spoločnosť uskutočnila online prieskum na vzorke 33.000 spotrebiteľov v 68 krajinách sveta. Ako prieskum zároveň ukázal, dôvera spotrebiteľov na kľúčových trhoch vrátane USA a väčšiny európskych štátov by mala "zotrvať v útlme ešte nejaký čas". Dôvodom je rastúci počet nových prípadov infekcie, neistota, čo sa týka pracovných miest a príjmov, ako aj slabá dôvera v schopnosť vlád dostať pandémiu pod kontrolu.