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Globálna produkcia piva vlani klesla o 0,7 % na 189,6 miliardy litrov
Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v Austrálii a Oceánii, kde produkcia klesla o 2,4 %, hoci tento región s objemom 1,8 miliardy litrov predstavuje len zlomok celosvetového trhu.
Autor TASR
Norimberg 25. júla (TASR) - Produkcia piva je celosvetovo na ústupe. V minulom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 0,7 % na 189,6 miliardy litrov. Číslo zahŕňa aj nealkoholické pivo, ktoré sa v poslednom období teší rastúcej popularite v niektorých regiónoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa tento týždeň odvolala na údaje spoločnosti BarthHaas, najväčšieho svetového obchodníka s chmeľom so sídlom v Norimbergu.
Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v Austrálii a Oceánii, kde produkcia klesla o 2,4 %, hoci tento región s objemom 1,8 miliardy litrov predstavuje len zlomok celosvetového trhu. V Európe sa produkcia znížila o 1,6 % na 51 miliárd litrov, čo odráža predovšetkým pokles v Nemecku a Poľsku. Objemy produkcie v Ázii klesli o 1,2 % na 59 miliárd litrov, Čína však naďalej zostáva zďaleka najväčším svetovým výrobcom piva, pričom sa na globálnej produkcii podieľa viac ako jednou šestinou. Na ďalších priečkach sa umiestnili Spojené štáty, Brazília, Mexiko, Rusko a Nemecko.
Spoločnosť BarthHaas v tomto roku neočakáva oživenie. „Predpokladáme celkovo stabilné objemy s miernym klesajúcim trendom,“ uviedol Thomas Reiser, výkonný riaditeľ spoločnosti BarthHaas. Podľa neho bude rast v Afrike, Ázii a Strednej a Južnej Amerike pravdepodobne úplne kompenzovaný poklesom v Európe a Severnej Amerike. V dôsledku toho sa očakáva, že podmienky na trhu s chmeľom zostanú napäté.
Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v Austrálii a Oceánii, kde produkcia klesla o 2,4 %, hoci tento región s objemom 1,8 miliardy litrov predstavuje len zlomok celosvetového trhu. V Európe sa produkcia znížila o 1,6 % na 51 miliárd litrov, čo odráža predovšetkým pokles v Nemecku a Poľsku. Objemy produkcie v Ázii klesli o 1,2 % na 59 miliárd litrov, Čína však naďalej zostáva zďaleka najväčším svetovým výrobcom piva, pričom sa na globálnej produkcii podieľa viac ako jednou šestinou. Na ďalších priečkach sa umiestnili Spojené štáty, Brazília, Mexiko, Rusko a Nemecko.
Spoločnosť BarthHaas v tomto roku neočakáva oživenie. „Predpokladáme celkovo stabilné objemy s miernym klesajúcim trendom,“ uviedol Thomas Reiser, výkonný riaditeľ spoločnosti BarthHaas. Podľa neho bude rast v Afrike, Ázii a Strednej a Južnej Amerike pravdepodobne úplne kompenzovaný poklesom v Európe a Severnej Amerike. V dôsledku toho sa očakáva, že podmienky na trhu s chmeľom zostanú napäté.