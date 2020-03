Sydney 16. marca (TASR) - Globálne centrálne banky podnikli koordinované kroky v reakcii na pandémiu nového koronavírusu, ktorá ohrozuje ekonomiky.



Americký Federálny rezervný systém (Fed) a ďalšie významné centrálne banky podnikli agresívne kroky v podobe rozsiahleho núdzového zníženia úrokových sadzieb a ponuky lacných peňazí v boji proti pandémii, ktorá vyvolala paniku na trhoch a ochromila veľké časti svetovej ekonomiky.



Koordinované akcie Fedu, Európskej centrálnej banky (ECB) a Japonskej centrálnej banky (Boj) pripomínajú kroky, ktoré podnikli pred viac ako desiatimi rokmi počas globálnej finančnej krízy.



Tieto kroky boli reakciou na zmätky na trhoch s akciami a dlhopismi v súvislosti s rýchlym šírením vírusu, ktorý zanechal tisíce mŕtvych a spôsobil blokády celých regiónov či štátov.



Fed v nedeľu (15. 3.) ako prvý znížil svoju kľúčovú sadzbu o 100 bázických bodov takmer na nulu, do pásma 0 % až 0,25 %. A spustil tak neplánované zníženie úrokov novozélandskej centrálnej banky (RBNZ) na rekordné minimum v čase, keď sa začalo obchodovanie na ázijských trhoch tento týždeň.



"Vírus má hlboký vplyv na ľudí v Spojených štátoch a na celom svete," uviedol predseda Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po znížení úrokov. Oznámil tiež nákup aktív v hodnote minimálne 700 miliárd USD (630,40 miliardy eura) v nasledujúcich týždňoch.



Austrálska centrálna banka sa k nemu pripojila a uviedla, že do finančného systému napumpuje dodatočnú likviditu a vo štvrtok (19. 3.) oznámi ďalšie kroky.



Nasledovala Bank of Japan (BoJ), ktorá pristúpila k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky na mimoriadnom stretnutí a k zvýšeniu nákupu aktív s cieľom bojovať proti hospodárskemu poklesu spôsobenému novým koronavírusom.



Tieto opatrenia však veľmi neupokojili nervozitu na trhoch a ázijské akcie pokračujú v pondelok v poklese. Dôvodom sú obavy, že pandémia môže byť pre globálnu ekonomiku oveľa škodlivejšia, ako sa pôvodne predpokladalo.



Japonský index Nikkei v priebehu pondelka najskôr stratil 429,01 bodu alebo 2,46 % a klesol až na 17.002,04 bodu, ale potom svoje straty zmazal a stúpol na 17.440,79 bodu.



Hongkonský index Hang Seng klesol o 2,3 % na 23.480,58 bodu, kórejský index Kospi sa znížil o 0,5 % na 1762,01 bodu, zatiaľ čo šanghajský Shanghai Composite klesol o 0,5 % na 2872,31 bodu.



(1 EUR = 1,1104 USD)