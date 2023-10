Globálne ceny potravín sa pre inváziu na Ukrajine zvýšili o 56 %

Bratislava 9. októbra (TASR) - Invázia na Ukrajinu má vplyv na globálnu ponuku potravín. Globálne ceny potravín sa v porovnaní s koncom roka 2019 zvýšili o 56 %. Zároveň sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku spomalí na +2,5 %. Vyplýva to z globálneho hodnotenia 18 odvetví analytikov spoločnosti Allianz Trade, z ktorých sa zamerali na päť odvetví, ktoré sú kľúčové aj pre slovenských podnikateľov, a to na agropotravinárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, energetiku a strojárstvo.



Cena hnojív zostane podľa expertov relatívne vysoká, čo z krátkodobého hľadiska môže udržať ceny agrokomodít a potravín na vysokej úrovni. Rast cien ale už v roku 2022 vyvrcholil a rok 2023 by mohol byť zlomovým. V hodnotení sa analytici zamerali aj na automobilový priemysel.



"Počet registrácií nových vozidiel sa po prepade začína na všetkých hlavných trhoch opäť zvyšovať. Objednávky zostávajú na dobrej úrovni a automobilky starostlivo kalibrujú rýchlosť výrobných pásov, aby sa zabránilo nadmernej ponuke," uviedli experti Allianz Trade s tým, že k oživeniu sektora prispelo zmiernenie limitov v dodávateľských reťazcoch. Na globálny trh by sa malo v roku 2023 dostať približne 84 miliónov áut, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %. Najohrozenejšie sú európske firmy pre rastúcu konkurenciu čínskych výrobcov automobilov.



V odvetví stavebníctva nastali významné zmeny. Dopyt po výstavbe rastie vďaka urbanizácii, demografii a zvýšeným verejným a súkromným investíciám do infraštruktúry. Do roku 2030 má podľa očakávaní celosvetová stavebná produkcia vzrásť na 15,5 bilióna dolárov. Na čele pritom budú Čína, USA a India, ktorých podiel bude predstavovať približne 60 % globálneho rastu.



"Odhaduje sa, že do energetiky sa v roku 2023 investuje približne 2,8 bilióna dolárov, z toho viac ako 1,7 bilióna má ísť do čistej energie vrátane obnoviteľných zdrojov. V prípade ropy a plynu sa predpokladá, že celosvetový dopyt po rope dosiahne v roku 2024 viac ako 100 miliónov barelov denne," priblížili analytici.



Obnova strojárstva po pandémii ochorenia COVID-19 bola viditeľná, keďže viacerí zákazníci na koncových trhoch oživili počet nových objednávok. Tržby tak narástli o 16 % v roku 2021 a o 13 % v roku 2022. Pre množstvo nových objednávok boli tržby a zisky v odvetví strojárstva v roku 2022 na pozitívnej úrovni.