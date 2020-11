ANALÝZA: Globálne daňové úniky dosahujú zhruba 427 miliárd USD ročne

Londýn 22. novembra (TASR) - Daňové úniky stoja svet zhruba 427 miliárd dolárov (359,94 miliardy eur) ročne, pričom tieto peniaze sa "prelievajú" cez netransparentné daňové raje. Ukázala to analýza globálnej siete mimovládnych organizácií Tax Justice Network (TJN).



Tá vo vyhlásení uviedla, že doslova "preosiala" rekordné množstvo údajov v rámci prvej globálnej štúdie tohto druhu. Vyzvala na globálne kroky proti netransparentným daňovým rajom, do ktorých boli nasmerované miliardy dolárov z krajín zápasiacich s dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19.



TJN, ktorá zastrešuje skupinu mimovládnych organizácií, skúmala daňové priznania nadnárodných spoločností, ktoré od roku 2016 získala parížska Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tiež údaje o jednotlivcoch z roku 2018 od Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS).



„Krajiny každoročne prichádzajú o dane vo výške viac ako 427 miliárd USD pre zneužívanie medzinárodnej dane z príjmu právnických osôb a súkromné daňové úniky," uviedla TJN vo svojej správe.



To predstavuje ekvivalent takmer 34 miliónov ročných platov zdravotných sestier.



TJN odhadla tiež, že v prípade firiem dosiahli daňové úniky 245 miliárd USD a jednotlivcov 182 miliárd USD.



Najbohatšie regióny sveta vrátane Európy a Severnej Ameriky majú z finančných únikov najväčšie škody.



Štúdia označila tiež britské zámorské územie Kajmanské ostrovy za útočisko, ktoré je zodpovedné za najväčšie globálne daňové straty.



Medzi popredné daňové raje patria ďalšie britské zámorské územia, ako aj Holandsko, Luxembursko, štáty USA s nízkou daňou, ako napríklad Delaware, a Hongkong.



„Pod tlakom gigantických korporácií a mocných daňových rajov, ako sú Holandsko a sieť britských teritórií, vlády naprogramovali globálny daňový systém tak, aby uprednostňoval želania najbohatších firiem a jednotlivcov pred potrebami všetkých ostatných,“ uviedol výkonný riaditeľ TJN Alex Cobham.



Štátom teraz chýbajú peniaze, ktoré im odčerpáva takáto daňová politika uspokojovania potrieb veľkých korporácií namiesto ochrany blaha ľudí.



„Teraz musíme viac ako kedykoľvek predtým preprogramovať náš globálny daňový systém tak, aby sme uprednostňovali zdravie a živobytie ľudí pred túžbami tých, ktorí sa usilujú neplatiť dane,“ dodal.



(1 EUR = 1,1863 USD)