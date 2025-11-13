< sekcia Ekonomika
Globálne dodávky ropy v roku 2025 dosiahnu 106,3 milióna barelov denne
Prognózu globálnych dodávok na rok 2026 IEA zvýšila o 100.000 barelov na 108,7 milióna barelov denne.
Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok zvýšila svoju prognózu rastu globálnych dodávok ropy v tomto roku o 140.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 3,1 milióna barelov denne. Celkovo by sa v roku 2025 malo na svetový trh dostať 106,3 milióna barelov ropy denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prognózu globálnych dodávok na rok 2026 IEA zvýšila o 100.000 barelov na 108,7 milióna barelov denne. Agentúra zároveň uviedla, že celkové dodávky ropy v októbri klesli o 440.000 barelov na 108,2 milióna barelov denne, k čomu prispelo zníženie produkcie v rámci zoskupenia OPEC+ o 520.000 barelov denne. Dodávky od producentov mimo OPEC+ sa v rovnakom období zvýšili o 80.000 barelov denne.
