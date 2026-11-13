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Globálne dodávky ropy v roku 2026 dosiahnu 101,6 milióna barelov denne
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok upravila svoj výhľad globálnych dodávok ropy na rok 2026 smerom nahor o 920.000 barelov denne.
Autor TASR
Moskva 13. novembra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok upravila svoj výhľad globálnych dodávok ropy na rok 2026 smerom nahor o 920.000 barelov denne. Objem dodávok by tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 4,7 milióna barelov denne na 101,6 milióna barelov denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
IEA v novej prognóze ďalej predpokladá, že v roku 2027 by sa globálne dodávky mohli zvýšiť o 6,5 milióna barelov denne na 108,1 milióna barelov denne, čo predstavuje zníženie oproti predchádzajúcemu odhadu.
V októbri globálne dodávky vzrástli o 2,3 milióna barelov denne na 105,4 milióna barelov denne. Oživenie pokračovalo, keďže dodávky z krajín Perzského zálivu kompenzovali pokles vývozu z iných regiónov, poznamenala IEA. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli globálne dodávky ropy 103,3 milióna barelov denne, v druhom štvrťroku 96,4 milióna barelov denne a v treťom štvrťroku 101,5 milióna barelov denne. IEA očakáva, že vo štvrtom štvrťroku vzrastú na 105 miliónov barelov denne.
IEA v novej prognóze ďalej predpokladá, že v roku 2027 by sa globálne dodávky mohli zvýšiť o 6,5 milióna barelov denne na 108,1 milióna barelov denne, čo predstavuje zníženie oproti predchádzajúcemu odhadu.
V októbri globálne dodávky vzrástli o 2,3 milióna barelov denne na 105,4 milióna barelov denne. Oživenie pokračovalo, keďže dodávky z krajín Perzského zálivu kompenzovali pokles vývozu z iných regiónov, poznamenala IEA. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli globálne dodávky ropy 103,3 milióna barelov denne, v druhom štvrťroku 96,4 milióna barelov denne a v treťom štvrťroku 101,5 milióna barelov denne. IEA očakáva, že vo štvrtom štvrťroku vzrastú na 105 miliónov barelov denne.