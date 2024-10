Globálne dodávky zemného plynu by sa počas zimy mohli skomplikovať

Paríž 3. októbra (TASR) - Pokračujúci nárast svetovej spotreby plynu a geopolitické napätie by mohli v nadchádzajúcej zime skomplikovať dodávky, varovala vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). V dôsledku vyššieho dopytu v priemysle, najmä v Ázii, IEA očakáva, že spotreba plynu v tomto roku vzrastie o 2,5 % na celosvetové maximum 4200 miliárd kubických metrov. V roku 2025 počíta s ďalším nárastom o 2,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jednou z najväčších neistôt pred zimou je tranzit ruského plynu cez Ukrajinu, keďže platnosť existujúcich zmlúv vyprší na konci roka 2024, uviedla IEA. Koniec dodávok plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu by si vyžiadal zvýšenie dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy v budúcom roku, čo by vyvolalo ďalší tlak na globálne dodávky, keďže LNG zohráva rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní globálnej rovnováhy medzi ponukou a dopytom, vysvetlila IEA.