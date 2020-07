Globálne investície do realít klesli v 1. polroku o tretinu

New York/Londýn 20. júla (TASR) - Globálne investície do realít klesli v 1. polroku o 33 %. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu, ktorá poškodila ekonomiky a zastavila predaje.



Najviac sa to počas prvých 6 mesiacov 2020 dotklo ázijsko-pacifického regiónu, kde investície do realít padli o 45 %, keďže ho pandémia zasiahla ako prvý, vyplýva zo správy britskej realitnej spoločnosti Savills. V Severnej a Južnej Amerike investície do realít klesli o 36 % a v regióne Európa, Blízky východ a Afrika o 19 %.



Očakáva sa, že investície "zostanú hlboko pod úrovňami spred pandémie aj po zvyšok roka 2020, keďže investori počkajú, kým sa situácia na trhu vyjasní," uviedol šéf pre globálne kapitálové trhy firmy Savills Simon Hope. Niektorým sektorom sa však podľa neho bude dariť lepšie, keďže investori hľadajú bezpečné aktíva. Ako príklad uviedol logistiku či rezidenčné nehnuteľnosti.



Pokles investícií do realít však bol menej prudký než na začiatku poslednej finančnej krízy v prvej polovici roka 2008, keď investície padli o 49 % a pokračovali v poklese do polovice roka 2009.



Investície do hotelov sa v 1. polroku 2020 znížili o 59 % a do retailových nehnuteľností o 41 %. Lepšie sa darilo priemyselným a rezidenčným nehnuteľnostiam.