Globálne služobné cesty sa nezotavia skôr ako v polovici roku 2026

Washington 16. augusta (TASR) - Globálny priemysel služobných ciest sa nevráti na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19 skôr ako v polovici roka 2026. Uviedla to vo svojej prognóze asociácia Global Business Travel Association (GBTA). TASR správu prevzala z DPA.



Podľa štúdie GBTA o výdavkoch na služobné cesty a ich raste oživeniu tohto odvetvia bráni fakt, že "mnohé makroekonomické podmienky sa začiatkom roka 2022 rýchlo zhoršili". To brzdí úplné zotavenie a návrat výdavkov na služobné cesty na úroveň roka 2019, keď dosiahli 1,4 bilióna USD (1,37 bilióna eur).



Asociácia GBTA poukázala pritom na vysokú infláciu, vysoké ceny energií a problémy v dodávateľských reťazcoch. Aj obnovenie blokád v Číne a konflikt na Ukrajine patria medzi "najväčšie prekážky pri rýchlom zotavovaní sa" služobných ciest.



Pre tieto ťažkosti zmenila svoj pôvodný odhad návratu tohto odvetvia na úroveň pred pandémiou do roka 2024 na druhú polovicu roka 2026.



Šéfka GBTA Suzanne Neufangová uviedla, že faktory, ktoré ovplyvňujú mnohé priemyselné odvetvia na celom svete, sa dotkli aj služobných ciest, a očakáva, že budú mať vplyv na ich zotavovanie sa až do roku 2025. Očakáva sa preto, že sa toto odvetvie síce priblíži, ale nedosiahne a neprekročí úrovne z roku 2019 skôr ako v roku 2026.



Vo svojej predchádzajúcej prognóze zverejnenej vlani v novembri pritom asociácia predpovedala úplné zotavenie služobných ciest do roku 2024.



(1 EUR = 1,0195 USD)