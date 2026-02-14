< sekcia Ekonomika
Globálne trhy sa vyvíjali zmiešane, oslabili veľké technologické firmy
Vývoj indexov na Wall Street bol zmiešaný. Priemyselný Dow Jones stúpol o 0,1 % na 49.500,93 bodu.
Autor TASR
New York 14. februára (TASR) - Svetové akciové trhy v piatok (13. 2.) hľadali inšpiráciu, keďže obchodníci zostali opatrní po masívnom výpredaji spoločností, ktoré sú považované za zraniteľné umelou inteligenciou. Jej rozvoj by podľa investorov mohol narušiť podnikanie softvérových, logistických a dokonca aj realitných spoločností. Zároveň však pôsobia obavy o návratnosť financií vynaložených na infraštruktúru pre umelú inteligenciu. Väčšina technologických firiem označovaných ako takzvaná Veľká sedmička klesla, pričom Apple a Nvidia stratili viac ako 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Správa o nižšej americkej inflácii, ako sa očakávalo, mierne zlepšila výhľad redukcie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému. „Investori si čoraz viac predstavujú trio znížení sadzieb do konca roka,“ uviedol ekonóm spoločnosti Interactive Brokers José Torres. Piatkové obchodovanie však podľa jeho slov bolo „jazdou po hrboľatej ceste“, keďže investorov povzbudzovali vyhliadky uvoľnenia menovej politiky, ale brzdilo ich zmenšenie nadšenia z umelej inteligencie.
Vývoj indexov na Wall Street bol zmiešaný. Priemyselný Dow Jones stúpol o 0,1 % na 49.500,93 bodu. Index S&P 500 si tiež pripísal 0,1 % a uzavrel na úrovni 6836,17 bodu. Technologický Nasdaq však klesol o 0,2 % na 22.546,67 bodu.
Zmiešane uzavreli aj európske trhy. Britský FTSE 100 stúpol o 0,4 % na 10.449,91 bodu, francúzsky CAC 40 klesol o 0,4 % na 8311,74 bodu a nemecký DAX sa posilnil o 0,3 % na 24.914,88 bodu.
Správa o nižšej americkej inflácii, ako sa očakávalo, mierne zlepšila výhľad redukcie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému. „Investori si čoraz viac predstavujú trio znížení sadzieb do konca roka,“ uviedol ekonóm spoločnosti Interactive Brokers José Torres. Piatkové obchodovanie však podľa jeho slov bolo „jazdou po hrboľatej ceste“, keďže investorov povzbudzovali vyhliadky uvoľnenia menovej politiky, ale brzdilo ich zmenšenie nadšenia z umelej inteligencie.
Vývoj indexov na Wall Street bol zmiešaný. Priemyselný Dow Jones stúpol o 0,1 % na 49.500,93 bodu. Index S&P 500 si tiež pripísal 0,1 % a uzavrel na úrovni 6836,17 bodu. Technologický Nasdaq však klesol o 0,2 % na 22.546,67 bodu.
Zmiešane uzavreli aj európske trhy. Britský FTSE 100 stúpol o 0,4 % na 10.449,91 bodu, francúzsky CAC 40 klesol o 0,4 % na 8311,74 bodu a nemecký DAX sa posilnil o 0,3 % na 24.914,88 bodu.