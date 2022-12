Globálni ekonomickí lídri privítali zmenu prístupu Číny ku COVID-19

Chuang-šan 9. decembra (TASR) - Lídri globálnych ekonomických inštitúcií v piatok privítali ústup Číny od tvrdej politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová pritom povedala, že to pomôže oživiť hospodársky rast v krajine aj na celom svete. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Uvoľnenie čínskych blokád pomôže podporiť svetovú ekonomiku, ktorá zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu aj ruskej invázie na Ukrajinu, povedala generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala po konferencii v meste Chuang-šan na východe krajiny, ktorú usporiadal odchádzajúci čínsky premiér Li Kche-čchiang.



Peking v stredu (7.12.) oznámil uvoľnenie svojho prístupu k ochoreniu po rozsiahlych protestoch proti obmedzeniam. Druhá najväčšia svetová ekonomika sa tak po rokoch reštrikcií posúva k životu s koronavírusom.



"Veľmi vítame rozhodné kroky, ktoré prijali čínske úrady s cieľom prehodnotiť svoju covidovú politiku, aby sa vytvoril lepší impulz pre oživenie rastu v Číne," povedala Georgievová na brífingu s predstaviteľmi ďalších veľkých inštitúcií.



Dodala, že snaha o zvýšenie zaočkovanosti a antivírusovej liečby "je veľmi dobrá pre Číňanov, ale je tiež dôležitá aj pre Áziu a zvyšok sveta".



Globálnou ekonomikou, ktorá sa ešte nespamätala z pandémie, otriasla tento rok ruská invázia na Ukrajinu a s ňou spojená kríza životných nákladov v mnohých krajinách.



Ústup od nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 "pomôže odstrániť jeden súbor neistôt" vo svete, ktorý čelí dôsledkom pandémie, vojny na Ukrajine a klimatických zmien", uviedla na rovnakom brífingu riaditeľka WTO.



Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann vyhlásil, že tieto zmeny "podporia silu oživenia v Číne aj vo svete".



Kroky Pekingu zatiaľ pomohli podporiť globálne akciové trhy, ktoré sa obávajú hroziacej recesie v Spojených štátoch. Analytici však upozornili, že cesta Číny k úplnému otvoreniu ekonomiky zostáva hrboľatá.



Verejná frustrácia z blokád a masového testovania prepukla minulý mesiac, keď demonštranti vyšli do ulíc v mestách po celej krajine, pričom niektorí volali po väčších politických slobodách. Išlo o najväčšie demonštrácie od roku 1989.



Politika nulovej tolerancie COVIDU-19, ktorá bola dlho kritizovaná, keďže narušila globálne dodávateľské reťazce aj výrobu, brzdila tiež čínsku ekonomiku. Analytici preto očakávajú, že Peking nedosiahne tohtoročný cieľ v oblasti hospodárskeho rastu na úrovni 5,5 %.



Piatkový brífing sa uskutočnil počas rozlúčkového turné Li Kche-čchianga, ktorý pôsobil ako zástupca prezidenta Si Ťin-pchinga dve päťročné obdobia a teraz je pripravený odísť do dôchodku. Tento 67-ročný muž už totiž nedostal miesto v novom politbyre vládnucej komunistickej strany, čo prezident Si Ťin-pching oznámil v októbri, keď si zabezpečil tretie funkčné obdobie.