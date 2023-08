Globálni investori nalievajú miliardy do japonských hotelov

Tokio 26. augusta (TASR) - Rozmach cestovného ruchu v Japonsku, podporený návratom čínskych turistov, a najvyššia úroveň inflácie za štyri desaťročia priniesli rozmach investícií do hotelov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zahraniční investori vložili v roku 2023 do hotelov v Japonsku doteraz 2 miliardy USD, čo je najviac v porovnaní s ktorýmkoľvek iným sektorom ázijských komerčných nehnuteľností, podľa MSCI Real Assets. To je viac ako zhruba 1,4 miliardy USD za celý rok 2022.



Silný dopyt návštevníkov po ubytovaní a rastúce ceny vytvárajú ideálny scenár pre investície v tomto odvetví. V inflačnom prostredí majú hotely možnosť meniť ceny izieb v reálnom čase, čím sa stávajú atraktívnejšie ako byty, kancelárie alebo sklady, kde môžu byť nižšie ceny prenájmu zafixované na roky. Navyše slabý jen robí Japonsko atraktívnejším pre turistov a investorov, ktorí hľadajú dobré ponuky.



"Aktívne hľadáme nové akvizičné príležitosti," povedal Kenny Ho, generálny riaditeľ súkromného investičného fondu Envision Investment Management so sídlom v Tchaj-peji, ktorý sa zameriava na investície do nehnuteľností s pridanou hodnotou v Japonsku a na Taiwane. "Keďže japonský turistický trh priťahuje čoraz viac zahraničných návštevníkov, hotelový trh bude môcť rásť a diverzifikovať sa, aby uspokojil rôzne typy dopytu po ubytovaní," dodal.



V porovnaní s obdobím pred pandémiou ochorenia COVID-19 míňajú návštevníci Japonska viac. Väčšina týchto peňazí ide na ubytovanie a pohostinstvo, podľa údajov o výdavkoch Japonskej agentúry pre cestovný ruch.



To naznačuje, že hotelový sektor má väčší priestor na expanziu.



Pre investorov, ktorí chcú kúpiť nehnuteľnosti, však začína byť tento trh v Japonsku napätý a konkurencia tvrdá.



"Čelíme skutočne nízkej ponuke a dosť veľkej konkurencii, pretože každý hľadá rovnaký druh hotelov v kľúčových turistických oblastiach," povedala Zoe Wardová, riaditeľka maklérskej spoločnosti Japan Property Central KK, ktorá spolupracuje s niekoľkými singapurskými klientmi s rozpočtom až 100 miliónov USD.