Organizácia OSN:Globálny turizmus bude v 2024 vyšší ako pred pandémiou

Madrid 19. januára (TASR) - Globálny cestovný ruch sa v roku 2024 úplne zotaví z vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. A počet zahraničných turistov bude pravdepodobne o 2 % vyšší ako v roku 2019. Uviedla to v piatok Svetová organizácia cestovného ruchu OSN (UNWTO) so sídlom v Madride. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Zvýšené globálne letecké spojenie a výrazné oživenie ázijských trhov umožnia tento rok plné oživenie turistických aktivít na celom svete, aj keď geopolitická nestabilita na Blízkom východe a inde predstavuje riziko pre toto odvetvie, pretože ovplyvňuje dôveru potenciálnych cestujúcich.



V roku 2023 dosiahol dopyt po cestovaní v Európe a Afrike takmer úrovne pred pandémiou a prekonal ich na Blízkom východe. Niektoré destinácie, ako napríklad Stredomorie v Európe, Karibik a stredoamerické a severoafrické subregióny, prekročili v minulom roku počty zahraničných turistov z roku 2019.



Organizácia očakáva prudký nárast čínskeho trhu v roku 2024 po tom, ako vláda v Pekingu povolila bezvízový styk pre občanov Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Španielska a Malajzie do 30. novembra 2024. Kapacita letov do a z Číny sa má tento rok zvýšiť.



Podľa agentúry so sídlom v Madride vycestovalo v roku 2023 do zahraničia 1,3 miliardy turistov, čo bolo o 44 % viac ako rok predtým a 88 % z úrovne pred pandémiou v roku 2019.



Celkový príspevok tohto odvetvia ku globálnej ekonomike v roku 2023 odhaduje UNWTO na 3,3 bilióna USD (3,03 bilióna eur).



(1 EUR = 1,0875 USD)