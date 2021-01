Madrid 30. januára (TASR) - Globálny cestovný ruch má za sebou najhorší rok vo svojej histórii. Pandémia ochorenia COVID-19 v roku 2020 mu spôsobila stratu príjmov väčšiu ako 1 bilión eur, keďže sa počet zahraničných návštevníkov prudko prepadol. Uviedla to koncom týždňa Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.



Strata príjmov v minulom roku bola „viac ako 11-násobne väčšia ako počas globálnej hospodárskej krízy v roku 2009,“ uvádza sa vo vyhlásení UNWTO. Organizácia zároveň upozornila, že je ohrozených 100 až 120 miliónov pracovných miest v oblasti priameho cestovného ruchu.



Z jej údajov ďalej vyplýva, že počet zahraničných turistov klesol v roku 2020 o jednu miliardu alebo 74 %. Ázia, prvý región, ktorý pocítil vplyv ochorenia COVID-19, pritom zaznamenala najväčší úbytok zahraničných návštevníkov.



„Aj keď sa urobilo veľa pre to, aby sa medzinárodné cestovanie stalo bezpečným a možným, sme si vedomí toho, že kríza sa ešte zďaleka neskončila,“ skonštatoval generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikašvili.



Očakáva, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 „pomaly normalizuje cestovanie“ v tomto roku 2021. Ale vzhľadom na neustály nárast infikovaných a výskyt nových kmeňov koronavírusu momentálne veľa krajín opätovne zavádza cestovné obmedzenia, ako sú karantény, povinné testovanie a uzávery hraníc.



Podľa údajov UNWTO ázijský a tichomorský región zaznamenal pokles príchodov zahraničných turistov v roku 2020 o 84 %. Nasledovali Afrika a Blízky východ so 75-% poklesom, Európa so 70-% úbytkom zahraničných návštevníkov „napriek malému a krátkodobému oživeniu v lete“ a Amerika, kde klesli príchody o 69 % .

Na ilustráciu, v roku 2019 sa počet zahraničných turistov zvýšil o 4 % na 1,5 miliardy, pričom najnavštevovanejšou krajinou na svete bolo Francúzsko, po ktorom nasledovali Španielsko a USA.



Až do vlaňajška sa počet zahraničných turistov naposledy medziročne znížil v roku 2009, počas globálnej hospodárskej krízy, a to o 4 %.



UNWTO upozornila, že väčšina expertov nepredpokladá návrat k "predpandemickej" úrovni v tomto odvetví pred rokom 2023.



Organizácia predpovedá, že tzv. turistika pod holým nebom a prírodný cestovný ruch zaznamenajú po obnovení cestovného ruchu nárast dopytu. Očakáva tiež, že domáci cestovný ruch bude populárnejší.



A hoci aj v minulosti zasiahli medzinárodný cestovný ruch rôzne ochorenia, nerozšírili sa do celého sveta ako nový koronavírus. Jeho geografický rozsah nemal doteraz obdoby.



Na porovnanie, v roku 2003 po vypuknutí vážneho respiračného syndrómu SARS, ktorý zabil 774 ľudí na celom svete, sa počet zahraničných turistov znížil o 0,4 %.



Podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na údaje z oficiálnych zdrojov, ochorenie COVID-19 od objavenia prvého ohniska nákazy v Číne v decembri 2019, už zabil na celom svete najmenej 2.176.000 ľudí.



Turistický priemysel sa podieľa približne 10 % na svetovom hrubom domácom produkt (HDP) a podobným dielom aj na počte pracovných miest.